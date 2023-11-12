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Накрывают огнем и штурмуют: оккупанты перешли в наступление под Бахмутом

Ангелина Подвысоцкая
12 ноября 2023, 05:30
Российские оккупанты пытаются прощупать слабые места ВСУ и давить на Силы обороны Украины.
ВСУ
Россияне перешли в наступление под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты перешли в наступление на Бахмутском направлении. Враг больше не в обороне на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Россияне пытаются активно наступать с новой силой. Они хотят отбить позиции, которые были утеряны ранее. Оккупанты пытаются прощупать слабые места ВСУ, активно обстреливают украинские позиции из артиллерии.

"И, соответственно, на Бахмутском направлении и к югу от Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны", – сказал Фитьо.

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Лишь за сутки на Бахмутском направлении украинские военные отбили 15 вражеских атак. ВСУ ликвидировали 140 россиян, более 28 единиц техники, из которой более 10 - подсистемы разных типов.

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Бахмутом.

Напомним, украинский военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом. Армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом.

Как сообщалось ранее, под Бахмутом ситуация остается тяжелой. Российские оккупанты наступают на флангах, тяжелые бои идут южнее города.

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война в Украине Бахмут вторжение России
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