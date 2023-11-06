'Бои продолжаются 24 часа в сутки': военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом

Украинский военный Юрий Федоренко, командующий ротой беспилотных авиационных комплексов "Ахилес" 92-й отдельной механизированной бригады рассказал, что армия России пытается изменить тактику на Бахмутском направлении из-за многочисленных неудач.
В эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал, бои под Бахмутом продолжаются 24 часа в сутки - выстрелы пушек не стихают ни ночью, ни днем. Однако россияне пытаются менять тактику ведения боев, чтобы добыть хоть какие-то успехи. Однако инициатива по-прежнему на стороне Вооруженных Сил Украины.
В частности, россияне пытаются изменить личный состав, участвующий в штурмах. На некоторых участках Бахмутского направления оккупанты пускают в штурмы мобилизованных или захватчиков из подразделения "Штурм Z". А на некоторые участки перебрасывают профессионально подготовленных оккупантов-контрактников.
"Где-то враг штурмует только живой силой при поддержке артиллерийских средств, а где-то при поддержке бронированной техники", - рассказал Юрий Федоренко.
Кроме того, армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом, поэтому насыщение БПЛА достаточно мощное. В свою очередь, украинская армия имеет средства для обнаружения и приземления вражеских дронов.
Ситуация на Бахмутском направлении
Напомним, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Российские оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки и совершили неудачные атаки вблизи Богдановки и Хромового.
РФ понесет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом. Длина линии фронта на сегодня возле Авдеевки меньше, чем была в Бахмуте. Но россияне сконцентрировали силы и средства значительно больше.
Враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском. Российские оккупанты поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами-камикадзе, сказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
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