'Бои продолжаются 24 часа в сутки': военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом

Армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом.

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Под Бахмутом напряженная ситуация / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, командование Объединенных Сил ВСУ

Украинский военный Юрий Федоренко, командующий ротой беспилотных авиационных комплексов "Ахилес" 92-й отдельной механизированной бригады рассказал, что армия России пытается изменить тактику на Бахмутском направлении из-за многочисленных неудач.

В эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал, бои под Бахмутом продолжаются 24 часа в сутки - выстрелы пушек не стихают ни ночью, ни днем. Однако россияне пытаются менять тактику ведения боев, чтобы добыть хоть какие-то успехи. Однако инициатива по-прежнему на стороне Вооруженных Сил Украины.

В частности, россияне пытаются изменить личный состав, участвующий в штурмах. На некоторых участках Бахмутского направления оккупанты пускают в штурмы мобилизованных или захватчиков из подразделения "Штурм Z". А на некоторые участки перебрасывают профессионально подготовленных оккупантов-контрактников.

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"Где-то враг штурмует только живой силой при поддержке артиллерийских средств, а где-то при поддержке бронированной техники", - рассказал Юрий Федоренко.

Кроме того, армия России активно использует беспилотники, на многих участках фронта под Бахмутом, поэтому насыщение БПЛА достаточно мощное. В свою очередь, украинская армия имеет средства для обнаружения и приземления вражеских дронов.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах. Российские оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки и совершили неудачные атаки вблизи Богдановки и Хромового.

РФ понесет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом. Длина линии фронта на сегодня возле Авдеевки меньше, чем была в Бахмуте. Но россияне сконцентрировали силы и средства значительно больше.

Враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском. Российские оккупанты поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами-камикадзе, сказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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