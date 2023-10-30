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РФ несет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом - эксперт

Яна Ставская
30 октября 2023, 16:42
При этом бои за Авдеевку идут на значительно меньшем участке, чем это было с зимним наступлением РФ под Бахмутом.
РФ несет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом - эксперт
/ Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты на Авдеевском направлении несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом, рассказал в эфире Эспрессо военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

При этом, отметил Коваленко, участок, где идут сейчас бои за Авдеевку, значительно меньше, чем в свое время был на Бахмутском направлении.

"Длина линии фронта на сегодня возле Авдеевки меньше, чем была в Бахмуте. Но россияне сконцентрировали силы и средства значительно больше на километр вдоль линии, чем это было возле Бахмута", - рассказал эксперт.

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По его словам, любая оборона может быть прорвана. Поэтому все зависит исключительно от того, какой на это отправляется ресурс.

"Именно сейчас Авдеевка действительно не в лучшем географическом положении. Главное внимание, цель российского командования сегодня сосредоточены на Авдеевку. Ситуация на этом участке фронта сложная. Логистики меньше, укрепрайон действительно надежный, но и ресурса у россиян гораздо больше", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Бои за Авдеевку - что происходит на фронте

Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, однако ВСУ не намерены покидать город, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

В то же ремя войска РФ, несмотря на огромные потери, смогли достичь определенных территориальных успехов, пишет FT. Как утверждают журналисты, оккупанты контролируют фланги Авдеевки, и такая ситуация может осложнить обеспечение ВСУ в городе.

Но, констатируют и украинские военные, и западные аналитики, ВС РФ несут в ходе штурмов огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

Отдельно OSINT-аналитики установили, что на Авдеевском направлении противник стянул современную технику, что подчеркивает, насколько важным для РФ является сейчас этот участок фронта.

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