Враг "мстит": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян на юге и в Крыму

Представительница ОК "Юг" отметила, что когда идет боевая работа, разговоры о разворачивающихся событиях могут быть преждевременными.

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В ВСУ рассказали о новой тактике россиян на юге и в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В последнее время оповещения о воздушной тревоге во временно оккупированному Крыму и на юге Украины "перекликаются". Это может свидетельствовать о том, что страна-агрессор Россия придумала новую тактику в войне против Украины. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас вы видите, что "перекликаются" сигналы воздушной тревоги с нашим, но временно оккупированным Крымом и нашим же югом. Надо понимать, что враг коварный, враг пытается сделать вид, что он якобы "мстит" за то, что ему прилетает", - рассказала Гуменюк, отметив, что "на самом деле уже довольно давно понятно, кто на кого напал".

Высказывая свое мнение о взрывах, которые произошли в Крыму, представительница ОК "Юг" отметила, что когда идет боевая работа, разговоры в прямом эфире о разворачивающихся событиях могут быть преждевременными.

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"Могу только сказать, что работа эта комплексная, большая и мощная. Будем надеяться, что результаты ее также будут соответствующими. И борьба за наши территории может быть достаточно насыщенной", - констатировала Гуменюк.

Взрывы в Крыму

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Севастополе в ночь на 30 октября было громко – раздались взрывы. Местный гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что силы Черноморского флота отражают атаку беспилотников. По информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.

Российские паблики считают, что полуостров был атакован ракетами ATACMS. Среди российских военных 17 человек ранены, повреждены 5 единиц техники.

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона не подтвердил, но и не опроверг данные об атаке на базу ПВО РФ в оккупированном Крыму этой ночью. Позже в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что ВСУ поразили стратегический объект системы ПВО в Крыму в ночь на 30 октября и уничтожили С-400 возле Луганска 25 октября.

Напомним, еще одно судно оккупационного Черноморского флота РФ подорвалось в захваченном Россией Севастополе. Повреждения в результате подрыва получил большой гидрографический катер Владимир Козицкий, предназначен для поиска морских мин.

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