"Запад вырастил монстра": Лавров сделал очумелое заявление о Зеленском

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отметился очумелым заявлением в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Так, в интервью агентству БелТА глава МИД РФ назвал украинского гаранта "монстром", которого, мол, опасается Запад.
"Запад даже сейчас начинает немного опасаться того, какого "монстра" он вырастил. Учитывая, что Зеленский и его приспешники уже мало слушаются и все больше выступают с претензиями к Западу: денег мало, оружия мало, что вы там думаете... Это само по себе вызывает раздражение", - выдал глава российского МИД.
Напомним, ранее Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США. Российский министр твердо убежден, что США ведут войну против страны-агрессора РФ.
"Пусть что они говорили, что управляют этой войной, они доставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", - выдал министр иностранных дел РФ.
Также Главред рассказывал, что Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций. В своем комментарии Лавров не стал указывать, кто выдвинул это предложение. Однако реакция российского министра гласила, что Кремль эти предложения встретил "прохладно".
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