"Запад вырастил монстра": Лавров сделал очумелое заявление о Зеленском

Лавров нафантазировал, что Запад якобы даже сейчас начинает немного опасаться того, какого "монстра" он вырастил.

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Лавров сделал очумелое заявление о Зеленском / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отметился очумелым заявлением в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Так, в интервью агентству БелТА глава МИД РФ назвал украинского гаранта "монстром", которого, мол, опасается Запад.

"Запад даже сейчас начинает немного опасаться того, какого "монстра" он вырастил. Учитывая, что Зеленский и его приспешники уже мало слушаются и все больше выступают с претензиями к Западу: денег мало, оружия мало, что вы там думаете... Это само по себе вызывает раздражение", - выдал глава российского МИД.

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Напомним, ранее Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США. Российский министр твердо убежден, что США ведут войну против страны-агрессора РФ.

"Пусть что они говорили, что управляют этой войной, они доставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", - выдал министр иностранных дел РФ.

Также Главред рассказывал, что Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций. В своем комментарии Лавров не стал указывать, кто выдвинул это предложение. Однако реакция российского министра гласила, что Кремль эти предложения встретил "прохладно".

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