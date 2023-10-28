"Кремль нервничает": Украина реально может ударить вглубь территории РФ - Ягун

Кремль может психовать, но Украина получает все больше и больше возможностей противостоять России и отвечать ей адекватно, подчеркнул Ягун.

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Украина реально может ударить вглубь территории РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Кремль нервничает, но не столько из-за ракет ATACMS, сколько из-за того, что продолжается поставка вооружения Украине. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

"Как говорят в России, "Украину продолжают накачивать оружием". Да, накачивают – а что делать, если Россия не останавливается? Если в Кремле надеются, что Украину бросят на произвол судьбы, то зря, потому что никто этого не будет делать. Ведь сейчас стоит принципиальный вопрос о том, что Украина не должна проиграть войну. Впрочем, не знаю, принято ли решение о том, что мы должны её выиграть. Но мы сами для себя приняли соответствующее решение, поэтому должны одержать победу", - сказал Ягун.

Как отметил генерал-майор, Кремль может психовать, ему может это не нравиться, но Украина получает все больше и больше возможностей противостоять России и отвечать ей адекватно.

"Кроме того, параллельно с получением военной помощи от наших союзников мы и сами работаем. В частности, у нас появляются ракеты, и шаг этих ракет даже больше 1 тысячи километров, заряд достигает 300 кг. То есть мы реально можем достать те объекты, которые расположены вглубине территории России. Последняя информация о ракете, которая обладает большим зарядом, может лететь на огромной высоте – до 3300 км, очень радует. Конечно, я понимаю, что это экспериментальная вещь, и её нужно доработать, но если мы её доделаем и будем испытывать на России, хуже от этого она не станет", - подчеркнул Ягун.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, США объявили большой пакет военной помощи для Украины. Его сумма составляет 150 миллионов долларов. В пакет входят дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО AIM-9M, зенитные ракеты Stinger, ракеты TOW, системы Javelin и тому подобное.

Также сообщалось, что Австралия выделила Украине новый пакет военной помощи. В него вошли 3D-принтер по металлу и системы борьбы с дронами. В целом сумма военной помощи составляет 12 млн долларов.

Кроме того, Украина получила мощный пакет военной помощи от Германии. Он включает беспилотники и самоходные зенитки Gepard. Это официально подтвердили в Германии.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

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