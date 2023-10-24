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"Обезьяна с гранатой": в ГУР потроллили Рогозина и заявили о низком запасе ракет в РФ

Алина Дембицкая
24 октября 2023, 22:01
Представитель разведки подчеркнул, что оккупанты сейчас не могут выпускать по Украине 100 ракет за одну атаку.
Рогозин, Юсов
В ГУР потроллили Рогозина и заявили о низком запасе ракет в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В Главном управлении разведки сравнили бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с обезьяной с гранатой после того, как он, вероятно, предложил ударить по Украине космической ракетой. Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Раньше говорили об обезьяне с гранатой, а сейчас – о Рогозине с ракетой", - заявил Юсов.

Представитель украинской разведки не стал подтверждать или опровергать факт такого предложения со стороны Рогозина, но предположил, что этот разговор мог действительно состояться.

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Юсов подчеркнул, что Рогозин – "российский нацист, помешанный на имперских идеях, который очень далек от космической отрасли".

"Когда-то ракеты запускали для научного прогресса, чтобы покорять космос, а сегодня эти люди могут обсуждать, как использовать это наследие как лом, который должен убивать гражданское население", - отметил он.

Также представитель ГУР подчеркнул, что оккупанты сейчас не могут выпускать по Украине 100 ракет за одну атаку.

"Тех запасов ракетных вооружений, которые россияне имели до 24 февраля 2022 года, у них нет. Мы видели, когда они могли производить 100 или более ракет за один удар. Сейчас давно этого не наблюдается. И вместе с тем, мы проговариваем, что риски остаются. Это означает, что страна готовится", - отметил Юсов.

Путину предложили ударить по Украине космической ракетой

Недавно немецкое издание Bild сообщило, что бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагал диктатору Владимиру Путину нанести удар по большому украинскому городу с помощью космической ракеты. Такое предложение обсуждалось в начале января 2023 года.

Заметим, что раньше Рогозин сварганил дикий фейк об атаке ВСУ. По словам Дмитрия Рогозина, по ночам "эротическим голосом" российских военных призывают сдаться.

Напомним, что россияне не прекратили атаковать Украину дронами и ракетами. Но в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть отличия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.

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война в Украине ГУР война России и Украины Андрей Юсов
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