РФ хочет ударить по приграничью: в ЦНС рассказали о дополнительной партии ракет С-300

Оккупационные силы страны-агрессора России доставили новую партию модернивзированных ракет для комплексов С-300 в район российского города Брянск. Захватчики хотят атаковать украинское приграничье. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В район Брянска была доставлена новая партия модернизированных ракет к комплексам С-300 с целью атаки на украинское приграничье. Глубокая модернизация прошла с целью возможности нанесения ударов по наземным целям в Украине, на мощностях АО "Дубненский машиностроительный завод имени Федорова" в городе Дубна Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эту информацию ЦНС получил от неравнодушных жителей России. Они также сообщили о передвижении вражеской тахники.
"Реализация этих планов сомнительна, и за такие действия наступит расплата", - подчеркнули в Центре национального сопротивления.
Ракетный террор россиян
Как сообщал Главред, в ночь с 23 на 24 октября, российские войска использовали ударные беспилотники для атаки на Украину. Враг выпустил по украинским городам 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". В то же время украинские защитники активно отработали по вражеским летательным аппаратам.
Напомним, в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть отличия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.
Также военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о вероятных планах оккупантов, при которых они могут восстановить новые массированные обстрелы территории Украины. Селезнев рассказал, что российские оккупанты накапливают боекомплекты и активизировались на восточных направлениях Украины.
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