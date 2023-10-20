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О баллистике и "шахедах" можно забыть: Жданов рассказал, как Иран может "кинуть" РФ

Алина Дембицкая
20 октября 2023, 04:00
Есть все шансы, что обострение вокруг сектора Газа отразится на иранских военных поставках России, говорит Жданов.
Путин, Иран
Жданов рассказал, как Иран может "кинуть" РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, defence-ua com, скриншот из видео

Иран может пересмотреть свои поставки вооружений стране-агрессору России из-за обострения ситуации в Израиле. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если Иран пусть даже не готовится к нападению на Израиль, а просто чувствует реальную угрозу для своей целостности и суверенитета, то, конечно же, во главу угла поставит накопление техники и вооружения. Поэтому есть все шансы, что обострение вокруг сектора Газа отразится на иранских военных поставках России", - отметил Жданов.

По его словам, Иран теперь точно не отдаст баллистические ракеты, понимая, что дальнобойные средства огневого поражения – это основа войн. Также вполне возможно, что он сократит поставки боеприпасов и "шахедов" России.

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"Кроме того, мы еще не знаем, какая ситуация сложится на политической арене в связи с этой историей. Ведь если Иран втянется в этот конфликт прямо или косвенно, ему будет необходима поддержка. А кто может его поддержать? Только Россия", - сказал военный эксперт.

Он также подчеркнул, что на поддержку Китая Иран может рассчитывать только "под ковром".

"Китай никогда не пойдет на открытую конфронтацию, такова уж основа его политики. Никакой прямой конфронтации – только подковерные игры, только выжидательная позиция. Поэтому Иран, чтобы не остаться в одиночестве, подтянет Россию, которая и сейчас активно поддерживает ХАМАС. Плюс РФ уличили в том, что она вооружала его. Поэтому России придется как-то реагировать", - отметил Жданов.

Полковник запаса сказал, что все это еще больше укрепит позиции Украины и ослабит позиции РФ. Ведь тогда любая страна, которая попытается призвать "сохранить лицо Путину", окажется в нелепом положении.

"Поэтому в политическом смысле нам выгодна такая ситуация: чем больше Россия вляпывается в этот конфликт вместе с Ираном, тем легче и проще будет нам. А изменения позиции стран в отношении России могут вызвать увеличение поставок вооружения нам", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Что происходит в Израиле

Террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября. Они обстреляли центральную и южную части государства с суши, моря и воздуха. Удары наносились из сектора Газа.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который сигнализирует объявление войны.

Иран пригрозил Израилю вмешательством в войну Иерусалима против террористов ХАМАС в случае продолжения военной операции в отношении Сектора Газа. Война может стать региональной, если Тегеран вступит в нее прямо или косвенно. США пытаются удержать ситуацию от возможной эскалации.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

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Иран Нападение ХАМАС на Израиль
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