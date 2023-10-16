Пентагон отобрал 2 тысячи бойцов для отправки в Израиль - WST

США отобрали две тысячи бойцов для возможного развертывания в поддержку Израиля.
Как сообщает The Wall Streеt Journal, перед военными поставлены задачи по консультированию и медобеспечению. Их участие в боевых действиях исключено.
Сообщается, что пехоты среди отобранных военных нет.
В настоящее время войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, включая Европу.
Неясно, при каких обстоятельствах США могли бы разместить войска и где, но решение Пентагона сигнализировало о том, что они готовятся поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в сектор Газа, пишет газета.
Война в Израиле
7 октября ХАМАС перешел в наступление на Израиль - боевики прорвали границу и совершили ряд преступлений против гражданских, захватив при этом кусок территории страны.
Уже через несколько дней армия Израиля ситуацию стабилизовала. Командование отчитывалось о возвращении под контроль всех ранее захваченных ХАМАСом районов. Происходили одиночные перестрелки с боевиками. Однако террористы до сих пор удерживают гражданских заложников, в том числе граждан других стран.
Затем министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.
Операция была запланирована на выходные, но ее отложили на несколько дней, по крайней мере, частично из-за погодных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия наземных сил, сообщили офицеры.
При этом официальные лица США не исключают ввод американских войск в сектор Газа для освобождения взятых ХАМАСом заложников. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что речь идет о гражданах Соединенных Штатов.
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