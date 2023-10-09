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"Женщин насиловали рядом с телами друзей": раскрыты ужасные подробности резни в Израиле

Яна Ставская
9 октября 2023, 19:06 обновлено 9 октября, 19:14
Участники фестиваля пропали без вести, либо убиты, либо попали в плен.
'Женщин насиловали рядом с телами друзей': раскрыты ужасные подробности резни в Израиле
Найдено более 200 тел в районе, где проходила вечеринка / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

СМИ восстановили в деталях произошедшее на фестивале электронной музыки Nature Party у границ сектора Газа, когда туда ворвались террористы ХАМАС.

Как пишет BILD, в 6:30 того дня раздался сигнал воздушной тревоги. Но люди не успели далеко уехать - по дороге из Газы, через полчаса, прибыли первые боевики.

Сначала несколько полицейских и вооружённых мужчин пытались сдержать террористов, но потом те взяли числом.

видео дня

"Те гости фестиваля, кто пешком побежал в пустыню на восток, подальше от Газы, в основном выжили, хотя некоторым боевики и стреляли в спину. Те, кто оказался на парковке, у дороги, близ машин или в ближайшем лесу, были убиты или захвачены в плен", - говорится в материале издания.

Террористы хладнокровно расстреливали тех, кто прятался под машинами.

"Женщин насиловали рядом с телами их друзей, их трупами", — рассказал один из очевидцев журналу Tablet Magazine. Изнасилованных девушек или убивали, или увозили в Газу. На многих видео у пленниц между ног течёт кровь.

В целом резня длилась около трёх часов. Затем террористы стали грабить автомобили и трупы. Лишь после полудня, через шесть с лишним часов с начала атаки, на место прибыли первые израильские солдаты.

Нападение террористов ХАМАС на участников фестиваля - смотрите видео:

'Женщин насиловали рядом с телами друзей': раскрыты ужасные подробности резни в Израиле

Резня на музыкальном фестивале - главное

Gалестинские боевики убили более 260 человек и захватили десятки в плен музыкальном фестивале у границ сектора Газа. Эти события уже называют "самой массовой резнёй в истории Израиля".

По словам очевидцев, террористы стреляли по людям из автоматов и РПГ, применяли ножи и издевались над телами. На некоторых жертвах видны следы пыток - с простреленными головами и связанными за спину руками.

В частности, уудалось идентифицировать двух участниц вечеринки. Одну террористы сами показали на фото раздетой и без сознания, другую украли на глазах у ее парня. Судьба пропавших неизвестна.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Сегодня десятки израильских истребителей атаковали вражеские цели в районе Аль-Фуркан. Утверждается, что район, где расположена мечеть, служит якобы "гнездом" ХАМАСа, откуда совершаются атаки на территорию страны.

Западные СМИ утверждали, что нападение ХАМАСа было для израильской разведки неожиданным. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Иран помог спланировать атаку на Израиль. В статье отмечается, что офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.

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Израиль ХАМАС Нападение ХАМАС на Израиль
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