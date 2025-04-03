В США заинтриговали заявлением по F-16 в Украине: чего ждать

Украина получит новые истребители F-16 от союзников, которые уже готовятся к их передаче, подтвердил главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Каволи.

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В США заинтриговали заявлением по F-16 в Украине / Коллаж Главред, фото: US Air Force

О чем сказал Каволи:

Союзники готовятся передать Украине новую партию F-16

Эти истребители совершают успешные боевые вылеты ежедневно

Украина получит дополнительные истребители F-16 от партнеров, которые уже готовятся к передаче. Об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Он отметил, что Украина уже имеет несколько F-16, полученных от союзников, а также подготовленных пилотов для их использования.

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"Есть больше F-16, которые готовятся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, которые проходят подготовку", - добавил генерал.

По словам Каволи, украинские ВВС активно применяют эти самолеты, которые совершают боевые вылеты ежедневно. Истребители играют важную роль в отражении российских ракетных атак, а также успешно участвуют в наступательных операциях, в частности бомбардировках на востоке страны.

"Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран - Нидерландов, Дании", - отметил Каволи.

Что известно об истребителях F-16 / Инфографика: Главред

F-16 в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские пилоты F-16 почти ежедневно совершают несколько боевых вылетов для поражения противника за линией фронта, а также на территории РФ и временно оккупированных районах Украины. Кроме того, они выполняют задачи по прикрытию других боевых самолетов, сообщил один из украинских летчиков в интервью.

Информация о якобы сбитом украинском F-16 над Сумской областью является фейком российской пропаганды. Как заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинские пилоты успешно выполнили боевую задачу.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 марта также подтвердил прибытие дополнительных F-16 в Украину, опровергнув российские заявления об их якобы уничтожении.

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Кто такой Кристофер Каволи Кристофер Джерард Каволи - американский военный деятель, генерал армии США. Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, пишет Википедия. О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьезными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

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