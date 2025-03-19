Россияне нафантазировали 'сбитие' F-16 на Сумщине: Воздушные силы отреагировали

Главное:
Российская пропаганда распространила фейк о якобы сбитом F-16 над Сумской областью
Украинские пилоты успешно отработали по оккупантамвидео дня
Воздушные силы и ЦПД опровергли российский фейк
Информация о якобы уничтожении украинского истребителя F-16 в небе над Сумской областью - фейк российской пропаганды. Пилоты ВСУ в очередной раз успешно отработали по россиянам. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Рашнпропаганден снова "сбили" наш самолет. На этот раз F-16. Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по россиянам. И так каждый день - боевая работа продолжается. Горжусь нашими пилотами", - заявил Игнат.
Российские Telegram-каналы 19 марта распространили очередной фейк о якобы сбитом украинском истребителе F-16 в воздушном пространстве над Сумской областью. Оккупанты заявляли, что их Су-35С и зенитно-ракетный комплекс С-400 поразили американский самолет, переданный Украине.
"Информация о сбитии самолета F-16 Воздушных сил ВСУ над Сумской областью - фейк ru-пропаганды", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
Самолеты F-16 для Украины - последние новости
Напомним, обещанные Бельгией истребители F-16 до сих пор не поступили в Украину, хотя их передача была запланирована до конца 2024 года. Бельгия планирует передать Украине около 30 самолетов F-16 до 2028 года, однако процесс тормозится из-за технических трудностей и необходимости дождаться новых истребителей F-35, которые заменят F-16 в составе бельгийских ВВС.
Впоследствии премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что поставки F-16 Украине откладывается до 2026 года из-за ожидаемого поступления новых F-35, которые должны заменить эти истребители. В то же время он не исключил, что некоторые F-16 могут быть отправлены уже в этом году - на запчасти.
Как сообщал Главред, Украина ожидает поставки F-16 в 2025 году. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское небо должно быть защищено от российских угроз.
Читайте также:
- Украине передадут новую партию истребителей F-16: Умеров раскрыл сроки
- Новые истребители Mirage 2000 и F-16 уже в Украине: в Минобороны раскрыли детали
- Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред