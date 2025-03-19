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Россияне нафантазировали "сбитие" F-16 на Сумщине: Воздушные силы отреагировали

Руслана Заклинская
19 марта 2025, 21:11
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Украинские пилоты успешно отработали по оккупантам, заявил Юрий Игнат.
Россияне нафантазировали 'сбитие' F-16 на Сумщине: Воздушные силы отреагировали
Воздушные силы опровергли фейк о сбитии F-16 / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 114 бригада тактической авиации

Главное:

  • Российская пропаганда распространила фейк о якобы сбитом F-16 над Сумской областью

  • Украинские пилоты успешно отработали по оккупантам

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  • Воздушные силы и ЦПД опровергли российский фейк

Информация о якобы уничтожении украинского истребителя F-16 в небе над Сумской областью - фейк российской пропаганды. Пилоты ВСУ в очередной раз успешно отработали по россиянам. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Рашнпропаганден снова "сбили" наш самолет. На этот раз F-16. Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по россиянам. И так каждый день - боевая работа продолжается. Горжусь нашими пилотами", - заявил Игнат.

Российские Telegram-каналы 19 марта распространили очередной фейк о якобы сбитом украинском истребителе F-16 в воздушном пространстве над Сумской областью. Оккупанты заявляли, что их Су-35С и зенитно-ракетный комплекс С-400 поразили американский самолет, переданный Украине.

"Информация о сбитии самолета F-16 Воздушных сил ВСУ над Сумской областью - фейк ru-пропаганды", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Самолеты F-16 для Украины - последние новости

Напомним, обещанные Бельгией истребители F-16 до сих пор не поступили в Украину, хотя их передача была запланирована до конца 2024 года. Бельгия планирует передать Украине около 30 самолетов F-16 до 2028 года, однако процесс тормозится из-за технических трудностей и необходимости дождаться новых истребителей F-35, которые заменят F-16 в составе бельгийских ВВС.

Впоследствии премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что поставки F-16 Украине откладывается до 2026 года из-за ожидаемого поступления новых F-35, которые должны заменить эти истребители. В то же время он не исключил, что некоторые F-16 могут быть отправлены уже в этом году - на запчасти.

Как сообщал Главред, Украина ожидает поставки F-16 в 2025 году. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское небо должно быть защищено от российских угроз.

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Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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