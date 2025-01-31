Украине передадут новую партию истребителей F-16: Умеров раскрыл сроки

Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, подчеркнул министр обороны.

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Украине передадут новую партию F-16 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Ожидается передача очередной партии самолетов F-16 в 2025 году

На повестке дня также боеприпасы, ПВО и ракеты-перехватчики

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Гааге с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, сообщил о достижении договоренностей на 2025 год.

"Главный приоритет - программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава. Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие нашей авиационной инфраструктуры и возможностей", - написал Умеров в соцсети Х.

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/ Инфографика: Главред

Относительно дронов - министры скоординировали распределение ранее анонсированных 400 млн евро и подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям.

"На повестке дня также артиллерийские боеприпасы, ПВО, ракеты-перехватчики. Нидерланды четко понимают наши потребности и готовы помогать. Отдельно - индустриальное взаимодействие. Следующий логичный шаг - развитие совместных оборонных предприятий, которые укрепят способности наших армий", - рассказал Умеров.

Кроме того, министры синхронизировали планы поступления помощи, ее эффективное применение на поле боя и поддержку операций.

Ранее сообщалось о том, насколько эффективно отработали самолеты F-16. Удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.

Как сообщалось ранее, Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16. Украина не получит обещанные бельгийские истребители F-16 до конца 2024 года.

Как сообщал Главред, США обучают украинских пилотов на истребителях F-16, но есть проблема с недостаточным количеством кандидатов для формирования полноценной летной способности. США готовы обучать больше пилотов, но нехватка контингента из Украины усложняет процесс.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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