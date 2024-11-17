F-16 ВСУ сбивают ракеты РФ: Зеленский раскрыл детали отражения массированных атак

Российские террористы в очередной раз хотят запугать холодом и отсутствием света, говорит президент.

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F-16 ВСУ отражают ракетные удары РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, pixabay, скриншот

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РФ запустила сотни ракет, бомб и дронов

F-16 сбили около 10 воздушных целей

За прошедшую неделю войска страны-агрессора РФ применили почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях", — написал он в Telegram.

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По его словам, российские террористы в очередной раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света.

/ Инфографика: Главред

"Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", — отмечает он.

Смотрите видео - РФ массированно бьет по Украине:

/ Скриншот

Взрывы в Украине 17 ноября - что известно

Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.

Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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