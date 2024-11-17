РФ ударила по Киеву ракетами и дронами: есть раненые, прилеты по жилым домам

В Печерском районе в результате взрывов пылает крыша жилого дома, есть пострадавшие.

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Киев под массированным ударом РФ / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKyiv

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В Киеве взрывы в результате удара РФ

Есть пострадавшие, прилеты по жилым домам

Российские войска массированно ударили ракетами и дронами по Украине, в частности, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Печерском районе пылает крыша жилого дома. Все службы направляются на место.

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По его словам, одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

Также на Оболони работают силы ПВО. Власти призывают жителей находится в укрытиях.

Позднее Кличко сообщил, что в доме в Печерском районе, откуда госпитализировали одну женщину, еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте.

"В доме в Печерском районе, откуда госпитализировали одну женщину, еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте", — написал Кличко.

Подробности массированного удара РФ

Как сообщает киевская городская военная администрация, в результате комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву в Печерском районе произошло возгорание кровли 5-этажного жилого дома, частичное разрушение кровли. Повреждена квартира на 5 этаже.

Также в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.

В Деснянском районе также падение обломков на открытой территории и на крышу недостроя.

/ Инфографика Главреда

"Информация о пострадавших не поступала", — отметили в ведомстве.

Взрывы в Украине 17 ноября - что известно

Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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