Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

F-16 есть, но летать некому: в США сделали заявление об усилении авиации Украины

Анна Косик
8 декабря 2024, 11:43
228
США готовы обучать больше украинцев, однако существует большая проблема с кандидатами.
F-16, Пилоты
Вовремя создать полную способность по F-16 в Украине пока невозможно / Коллаж: Главред, фото: flickr, Командование Воздушных Сил ВСУ

Что сообщили в Белом доме:

  • США готовы принять на обучение больше пилотов
  • В Украине существует проблема с кандидатами

США обучают украинских пилотов на истребителях F-16, однако для формирования полноценной летной способности есть препятствие.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время форума национальной обороны в США.

видео дня

По его словам, проблемой является недостаточное количество украинских кандидатов. США якобы готовы обучать больше пилотов, однако нехватка контингента из Украины дает о себе знать.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

"У нас было ограниченное количество подготовленных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать", - подчеркнул он.

Пилоты F-16 для Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что уже несколько месяцев украинские пилоты проходят обучение на истребителях F-16 в странах-союзниках, однако их недостаточно для полной эскадрильи самолетов.

Недавно СМИ писали, что США решили переориентировать подготовку пилотов из Украины, обучающихся управлению F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Такое решение влияет на время подготовки в негативную сторону.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украине следует приглашать американских пилотов-ветеранов, которые проявят заинтересованность и желание летать на F-16 и воевать на стороне Украины в войне против РФ.

Впоследствии стало известно, что Нидерланды тоже считают, что целесообразно было бы привлечь пилотов-ветеранов для работы на украинских F-16, они могли бы помочь украинской армии на поле боя.

Читайте также о F-16:

Кто такой Джейк Салливан

Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военные учения F-16 новости Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Позорное бегство" началось: россияне в срочном порядке покидают Сирию - ГУР

"Позорное бегство" началось: россияне в срочном порядке покидают Сирию - ГУР

13:32Мир
Счет на десятки тысяч: Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне

Счет на десятки тысяч: Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне

12:56Украина
Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

12:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Цена стремительно "летит" вверх: в Украине дорожает популярный продукт

Цена стремительно "летит" вверх: в Украине дорожает популярный продукт

Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

Возвращение украинских пленных: омбудсмен выступил с важным заявлением

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Гороскоп Таро на 2025-й для Близнецов: самые удачные и прибыльные месяцы

Гороскоп Таро на 2025-й для Близнецов: самые удачные и прибыльные месяцы

Последние новости

13:16

"Решающие недели для Украины": экс-глава МИД объяснил, чего ждать от плана Трампа

13:14

Остановилось сердце: сооснователь Dzidzio потерял сознание на концерте - деталиВидео

12:56

Счет на десятки тысяч: Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне

12:39

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

12:18

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 декабря: Водолеи разбогатеют, Девам - успех

Мирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - ФесенкоМирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - Фесенко
12:09

"Зашли и зачистили": ВСУ успешно продвинулись вперед в Донецкой области

11:43

F-16 есть, но летать некому: в США сделали заявление об усилении авиации Украины

11:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Козерогам - сюрприз, Овнам - важная беседа

11:35

Куда пропал Башар Асад: СМИ раскрыли детали и назвали версию

Реклама
10:48

Украина может избежать территориальных уступок во время мирных переговоров - Огрызко

09:52

Трамп обратился к Путину и сделал заявление о войне России и Украины

09:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 декабря (обновляется)

09:49

Пойдет большое нашествие оккупантов: в ISW предупредили об опасности для Покровска

09:25

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - исполнение желаний, Львам - фантастическая удача

08:55

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:50

В России прогремели взрывы: что могли поразить почти полсотни беспилотников

08:41

Отключение света в Украине — графики на воскресенье 8 декабря (обновляется)

08:10

Сирия. Третий такт войны. Финалмнение

08:08

Режим Асада свергнут – он сбежал: что происходит в Сирии, подробностиВидео

07:35

Чем отличаются две уборщицы: надо найти 3 отличия за 12 секунд

Реклама
07:34

Новый формат и позиция Трампа: Ермак сделал заявление о встрече во Франции

06:10

Дамаск будет зажат с трёх сторонмнение

06:00

Страну штормит: Украина под атакой магнитной бури

05:30

В 2025 году у Львов сбудутся все мечты: таролог назвала точный месяцВидео

03:30

Что значит "мати серце з перцем": лишь единицы знают правильный ответВидео

03:01

Знают не все: какую одежду стоит выворачивать перед каждой стиркой

02:00

Счастье под елку: каким 5 знакам зодиака Венера преподнесет подарки на Новый год

00:00

США готовят для Украины новый пакет помощи на 988 миллионов долларов - Reuters

07 декабря, суббота
23:11

Война до границ 2022 года: Ермак сделал интересное предложение команде Трампа

22:31

Где могут состояться переговоры между Украиной и РФ: Зеленскому поступило предложение

22:02

Не только с карты на карту: в Украине могут ввести новый лимит на перевод средств

21:19

Киркоров нашел жениха 12-летней дочери

20:56

Переговоры с РФ и мир: может ли Трамп быстро закончить войну в Украине - ФесенкоВидео

20:12

"Мир возможен": Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и МакрономФотоВидео

19:50

Канада может передать Украине запрещенное оружие: что известно

19:41

Украину будет заливать дождями, а потом придет похолодание: синоптики назвали дату

19:30

Путинистка Кудрявцева угрожает расправой журналистамВидео

19:10

Как стала модной тема "финского сценария" для Украинымнение

18:49

У украинцев будет больше света: график отключения электроэнергии на 8 декабря

18:46

Число почти совпадает с данными Генштаба ВСУ: Трамп озвучил потери РФ в войне

Реклама
18:44

Началась трехсторонняя встреча: Зеленский встретился с Трампом и Макроном в ПарижеФотоВидео

18:05

Цена стремительно "летит" вверх: в Украине дорожает популярный продукт

17:58

"Заживо сгорели в машинах": появились страшные подробности удара РФ по Запорожью

17:55

"Придется выводить людей": что будет после потери Курахово

17:12

Будет разносить все вдребезги: названы главные цели для дронов-ракет "Пекло"

16:46

До 12 часов без света: эксперт озвучил неутешительный прогноз для крупных городов

16:19

У РФ большие проблемы: ГУР поразило треть объектов, которые поставляют топливо

16:11

"Не исключаю": Фесенко назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры

15:52

"Один компромиссный вариант": Фесенко сказал, какой сценарий завершения войны рассматривает ТрампВидео

15:37

Полный разгром: ВСУ "обнулили" несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять