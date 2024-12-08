F-16 есть, но летать некому: в США сделали заявление об усилении авиации Украины

Что сообщили в Белом доме:
- США готовы принять на обучение больше пилотов
- В Украине существует проблема с кандидатами
США обучают украинских пилотов на истребителях F-16, однако для формирования полноценной летной способности есть препятствие.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время форума национальной обороны в США.
По его словам, проблемой является недостаточное количество украинских кандидатов. США якобы готовы обучать больше пилотов, однако нехватка контингента из Украины дает о себе знать.
"У нас было ограниченное количество подготовленных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать", - подчеркнул он.
Пилоты F-16 для Украины - последние новости
Напомним, Главред писал, что уже несколько месяцев украинские пилоты проходят обучение на истребителях F-16 в странах-союзниках, однако их недостаточно для полной эскадрильи самолетов.
Недавно СМИ писали, что США решили переориентировать подготовку пилотов из Украины, обучающихся управлению F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Такое решение влияет на время подготовки в негативную сторону.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украине следует приглашать американских пилотов-ветеранов, которые проявят заинтересованность и желание летать на F-16 и воевать на стороне Украины в войне против РФ.
Впоследствии стало известно, что Нидерланды тоже считают, что целесообразно было бы привлечь пилотов-ветеранов для работы на украинских F-16, они могли бы помочь украинской армии на поле боя.
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Кто такой Джейк Салливан
Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.
23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.
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