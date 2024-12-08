F-16 есть, но летать некому: в США сделали заявление об усилении авиации Украины

США готовы обучать больше украинцев, однако существует большая проблема с кандидатами.

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Вовремя создать полную способность по F-16 в Украине пока невозможно / Коллаж: Главред, фото: flickr, Командование Воздушных Сил ВСУ

Что сообщили в Белом доме:

США готовы принять на обучение больше пилотов

В Украине существует проблема с кандидатами

США обучают украинских пилотов на истребителях F-16, однако для формирования полноценной летной способности есть препятствие.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время форума национальной обороны в США.

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По его словам, проблемой является недостаточное количество украинских кандидатов. США якобы готовы обучать больше пилотов, однако нехватка контингента из Украины дает о себе знать.

F-16 / Инфографика: Главред

"У нас было ограниченное количество подготовленных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать", - подчеркнул он.

Пилоты F-16 для Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что уже несколько месяцев украинские пилоты проходят обучение на истребителях F-16 в странах-союзниках, однако их недостаточно для полной эскадрильи самолетов.

Недавно СМИ писали, что США решили переориентировать подготовку пилотов из Украины, обучающихся управлению F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Такое решение влияет на время подготовки в негативную сторону.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украине следует приглашать американских пилотов-ветеранов, которые проявят заинтересованность и желание летать на F-16 и воевать на стороне Украины в войне против РФ.

Впоследствии стало известно, что Нидерланды тоже считают, что целесообразно было бы привлечь пилотов-ветеранов для работы на украинских F-16, они могли бы помочь украинской армии на поле боя.

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Кто такой Джейк Салливан Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года. 23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

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