'F-16 мало, но они много сделали': Зеленский сказал, сколько ракет уничтожили самолеты

Главные тезисы Зеленского:
- Истребители F-16 успешно уничтожают российские крылатые ракеты
- Во время последней атаки F-16 сбили 7 ракет, направленных на критическую инфраструктуру
- США имеют достаточно F-16 для передачи Украине, но решение о масштабной поставке затягивается
Украинские истребители F-16 показывают высокую эффективность в отражении российских ракетных атак. Во время одной из последних атак самолеты сбили семь крылатых ракет, направленных на объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью SkyNews.
"Давайте поговорим о F-16. Были опасения, что это втянет НАТО в войну. Так же было о HIMARS, потом о F-16 - решение было принято, но очень поздно. Как F-16 сегодня отрабатывают в Украине? Прекрасно, чрезвычайно. У нас мало F-16, но они уже много сделали - уничтожили семь крылатых ракет буквально две ночи назад. Ракет, которые были направлены на нашу инфраструктуру", - отметил глава государства.видео дня
Он подчеркнул, что США имеют значительное количество истребителей F-16 и способны их передать Украине, но решение о масштабной поставке до сих пор не принято.
"Есть ли их у США много? Да. Могут ли они нам их предоставить? Да. Почему не предоставляют? Не знаю", - сказал Зеленский.
Президент также высоко оценил эффективность систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, в регионах, где они установлены, ситуация с защитой энергетики значительно лучше.
"Эффективны ли Patriot? Да. Достаточно ли их для защиты всей энергосистемы? Нет. В тех регионах, в которых установлены Patriot, более-менее нормальная ситуация с энергетикой? Да. Но нам нужно таких систем больше. Достаточно ли в Европе таких комплексов, чтобы укомплектовать Украину? Да. Нужна политическая воля наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.
F-16 и ПВО для Украины - новости по теме
Напомним, Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16, заявила премьер-министр Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Всего Украина получит 19 самолетов, шесть из которых уже прибыли.
Также президент Зеленский сообщил, что во время ракетной атаки РФ 17 ноября украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей.
Как ранее сообщал Главред, США передадут Украине более 500 ракет для ПВО Patriot и NASAMS, чтобы удовлетворить потребности до конца 2024 года. Поставки связаны с усилением атак российских дронов.
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