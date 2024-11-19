Украина получит еще две партии истребителей F-16 от Дании: стали известны детали

Коротко:
- Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16
- В целом Украина должна получить 19 самолетов, шесть из них уже прибыли
Украина получит от Дании еще две партии истребителей F-16. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она отметила, что у Дании нет никаких изменений в планах по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.
В целом Украина получит 19 таких истребителей. Первая партия из шести самолетов уже прибыла.
"Шесть было доставлено. Это была первая партия", - отметила Фредериксен.
Также премьер-министр Дании напомнила, что ее страна в прошлом году была привлечена к подготовке украинских пилотов для полетов на таких самолетах.
"Это было сложно, но мы смогли достичь успеха в обучении. Поэтому, процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. Всего будет 19 самолетов, как мы сказали в самом начале", - отметила Фредериксен.
Напомним, что во время этой пресс-конференции Фредериксен также заявила, что Дания предоставит 130 млн евро украинскому ОПК. Украина может служить примером для остальной Европы, подчеркнула премьер-министр Дании.
Военная помощь Украине - последние новости
Ранее в Bild сообщали, что Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Всего в компании Helsing якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать в Украину партиями.
Как сообщал Главред, ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов. Глава европейской дипломатии призвал страны ЕС делать больше для поддержки Украины в войне против России.
Также сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины - стало известно, что в него войдет. Штаты намерены продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
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Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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