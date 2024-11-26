ФРГ усилит ПВО Украины: ВСУ получат две системы IRIS-T

Немецкая поддержка Украины будет продолжаться, пообещал Кристиан Фройдинг.

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ВСУ получат новые системы IRIS-T / Коллаж: Главред, фото: pixabay, defenceredefined.com.cy

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Украине передадут системы IRIS-T SLM и SLS

Немецкая поддержка Украины будет продолжаться

В Федеративной Республике Германия сделали заявление по поводу отправки в Украину новых систем противовоздушной обороны на фоне усиления ракетных ударов РФ.

Берлин отправит Украине до конца 2024 года две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности, сообщает Суспильне.

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При этом издание приводит заявление начальника Специального штаба по Украине в Министерстве обороны Германии Кристиана Фройдинга.

"Следующие системы IRIS-T SLM и SLS должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества", — сказал он.

Высокопоставленный представитель Минобороны Германии также добавил, что немецкая поддержка Украины будет продолжаться и после Рождества, и после федеральных выборов в Германии.

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Фройдинг заверил, что Германия будет на стороне Украины и будет оказывать поддержку в разных областях независимо от любых изменений в правительстве и выборов.

"Вы действительно можете положиться на немецкую политику, на немецкий народ, который поддержит вас вне зависимости от выборов, которые состоятся примерно через восемь недель", — сказал он.

Генерал-майор также добавил, что Украина стала для него в определенном роде вторым домом.

"Для меня вполне понятно, что эта война длится уже больше 10 лет. Я считаю, что всегда стоит и важно донести это до сведения общественности, особенно в Западной Европе", — подчеркнул Фройдинг.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Что известно о IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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