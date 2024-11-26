ФРГ усилит ПВО Украины: ВСУ получат две системы IRIS-T

Важно:
- Украине передадут системы IRIS-T SLM и SLS
- Немецкая поддержка Украины будет продолжаться
В Федеративной Республике Германия сделали заявление по поводу отправки в Украину новых систем противовоздушной обороны на фоне усиления ракетных ударов РФ.
Берлин отправит Украине до конца 2024 года две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности, сообщает Суспильне.
При этом издание приводит заявление начальника Специального штаба по Украине в Министерстве обороны Германии Кристиана Фройдинга.
"Следующие системы IRIS-T SLM и SLS должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества", — сказал он.
Высокопоставленный представитель Минобороны Германии также добавил, что немецкая поддержка Украины будет продолжаться и после Рождества, и после федеральных выборов в Германии.
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Фройдинг заверил, что Германия будет на стороне Украины и будет оказывать поддержку в разных областях независимо от любых изменений в правительстве и выборов.
"Вы действительно можете положиться на немецкую политику, на немецкий народ, который поддержит вас вне зависимости от выборов, которые состоятся примерно через восемь недель", — сказал он.
Генерал-майор также добавил, что Украина стала для него в определенном роде вторым домом.
"Для меня вполне понятно, что эта война длится уже больше 10 лет. Я считаю, что всегда стоит и важно донести это до сведения общественности, особенно в Западной Европе", — подчеркнул Фройдинг.
Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.
Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
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Что известно о IRIS-T SLM
IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.
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