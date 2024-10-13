F-16 ВСУ "завалил" российский Су-34: в Forbes раскрыли подробности битвы

F-16 мог одержать первую победу над пилотируемым российским истребителем, пишет Forbes.

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Су-34 мог быть уничтожен ударом F-16 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Недалеко от линии фронта, примерно в 50 километрах, был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Удар по самолету страны-агрессора РФ мог нанести украинский истребитель F-16 Fighting Falcon, пишет Forbes.

Издание напоминает о том, что первые F-16 прибыли в Украину в августе. Если информация о сбитии подтвердится, это станет первым случаем, когда американский самолет одержал победу над пилотируемым российским истребителем.

В материале обращается внимание на то, что российские военные пропагандисты сразу отреагировали на потерю самолета РФ. Некоторые из них предупреждают о том, что "НАТО отправило F-16 на охоту" и что такие потери только увеличатся.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

При этом пропагандисты РФ избегают критики в адрес диктатора Владимира Путина, фокусируя свое недовольство на военном командовании. Как отметил эксперт по национальной безопасности Мэтью Шмидт, они критикуют армию за некомпетентность, но поддерживают Путина, призывая его к кадровым изменениям в военных структурах.

Журналисты напоминают о том, что Су-34 был разработан в 1980-х годах для ВВС СССР, официально стал на вооружение в 2014 году. Этот самолет считался одним из самых мощных в российском арсенале, и его потеря является серьезным ударом для Москвы, которая борется с поддержанием производства новых самолетов.

Смотрите видео - американские птички vs Су-34:

Ранее о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем сообщали российские СМИ. Стоимость такого судна составляет около $50 млн. Новость об уничтожении самолета разлетелась по украинским телеграм-каналам со ссылкой на российский канал Fighterbomber.

Напомним, ранее появилась новость о о сбитии Силами обороны Украины российского штурмовика Су-25 в небе над Константиновкой Донецкой области.

Однако через некоторое время оказалось, что это РФ сбила собственный дрон "Охотник". Отмечается, что это сбитие может быть одним из крупнейших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

/ Инфографика: Главред

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