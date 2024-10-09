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Один из самых больших провалов: РФ сбила собственный дрон "Охотник" - в чем причина

Мария Николишин
9 октября 2024, 09:52
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Вероятно, Россия хотела скрыть свою ложь относительно достижений в области малозаметности.
Один из самых больших провалов: РФ сбила собственный дрон
РФ сбила собственный дрон / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

Российский новейший беспилотник С-70 "Охотник", вероятно, вышел из-под контроля над Украиной, после чего он был сбит российским истребителем Су-57, который его сопровождал. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что сбитие С-70 "Охотник" может быть одним из крупнейших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

По данным издания, после падения дрона российские военные сразу нанесли удар ракетой "Искандер" на место происшествия. Целью этого было уничтожение обломков.

видео дня

Также сообщается, что существуют несколько причин, по которым Россия стремилась помешать Западу получить доступ к фрагментам беспилотника для изучения.

"Эти ракеты дефицитные и дорогие, и отвлечение одной из них от кампании против городов Украины свидетельствует, что это была высокоприоритетная цель", - говорится в сообщении.

В Forbes добавили, что несмотря на попытки россиян уничтожить доказательства, украинской стороне удалось изъять ключевые компоненты беспилотника С-70 для дальнейшего анализа. Из обломков можно получить важную информацию, которая, вероятно, сведет на нет способность С-70 к обеспечению своей скрытности, что сделает эти дроны менее эффективными.

Еще одним из возможных объяснений, почему Россия стремилась уничтожить обломки своего дрона "Искандером", является желание скрыть свою ложь относительно достижений в области малозаметности.

"Учитывая российскую культуру, вполне возможно, что даже старшие командиры не знают об этих недостатках... Возможно, российское руководство вот-вот узнает, что их дорогой и разрекламированный беспилотник-невидимка на самом деле вовсе не "стелс". И узнают они это, прочитав в СМИ", - отчеркнули в издании.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 8 октября враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

В ночь на 7 октября российские оккупанты нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА.

В то же время, украинские защитники начали массово использовать усовершенствованные дроны-камикадзе для борьбы с разведывательными беспилотниками страны-агрессора РФ.

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