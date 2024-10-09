Один из самых больших провалов: РФ сбила собственный дрон "Охотник" - в чем причина

Вероятно, Россия хотела скрыть свою ложь относительно достижений в области малозаметности.

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РФ сбила собственный дрон / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

Российский новейший беспилотник С-70 "Охотник", вероятно, вышел из-под контроля над Украиной, после чего он был сбит российским истребителем Су-57, который его сопровождал. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что сбитие С-70 "Охотник" может быть одним из крупнейших провалов, когда-либо пережитых российскими воздушно-космическими войсками, если не хуже.

По данным издания, после падения дрона российские военные сразу нанесли удар ракетой "Искандер" на место происшествия. Целью этого было уничтожение обломков.

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Также сообщается, что существуют несколько причин, по которым Россия стремилась помешать Западу получить доступ к фрагментам беспилотника для изучения.

"Эти ракеты дефицитные и дорогие, и отвлечение одной из них от кампании против городов Украины свидетельствует, что это была высокоприоритетная цель", - говорится в сообщении.

В Forbes добавили, что несмотря на попытки россиян уничтожить доказательства, украинской стороне удалось изъять ключевые компоненты беспилотника С-70 для дальнейшего анализа. Из обломков можно получить важную информацию, которая, вероятно, сведет на нет способность С-70 к обеспечению своей скрытности, что сделает эти дроны менее эффективными.

Еще одним из возможных объяснений, почему Россия стремилась уничтожить обломки своего дрона "Искандером", является желание скрыть свою ложь относительно достижений в области малозаметности.

"Учитывая российскую культуру, вполне возможно, что даже старшие командиры не знают об этих недостатках... Возможно, российское руководство вот-вот узнает, что их дорогой и разрекламированный беспилотник-невидимка на самом деле вовсе не "стелс". И узнают они это, прочитав в СМИ", - отчеркнули в издании.

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 8 октября враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

В ночь на 7 октября российские оккупанты нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА.

В то же время, украинские защитники начали массово использовать усовершенствованные дроны-камикадзе для борьбы с разведывательными беспилотниками страны-агрессора РФ.

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