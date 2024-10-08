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РФ ударила по Одесской области "Искандерами" и дронами: ПВО уничтожила 18 "Шахедов"

Юлия Закрепа
8 октября 2024, 09:35обновлено 8 октября, 10:45
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В Одесской области силы Противовоздушной обороны уничтожили большинство "шахедов".
РФ ударила по Одесской области 'Искандерами' и дронами: ПВО уничтожила 18 'Шахедов'
РФ атаковала Одесскую область дронами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/odeskaODA

В пресс-службе Воздушных Сил ВС Украины сообщили, что в ночь на 8 октября враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма. Также известно о пуске 19-ти ударных БпЛА из Приморско-Ахтарска.

"В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях. 18 дронов сбито авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один ударный БпЛА вернулся в Россию", - говорится в сообщении ВСУ.

РФ ударила по Одесской области 'Искандерами' и дронами: ПВО уничтожила 18 'Шахедов'
Сколько дронов сбила ПВО / фото: t.me/kpszsu

В Одесской ОГА заявили, что российские агрессоры с полуночи и до рассвета, в течение четырех часов, терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками.

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Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что силы Противовоздушной обороны уничтожили большинство "шахедов". К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

"В Черноморске, в результате атаки, произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар площадью 100 м2 оперативно ликвидировали наши пожарные. Также в Одесском районе повреждено перекрытие и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован. Еще один беспилотник упал на открытой территории без детонации", - отметил Кипер.

  • Обстрел Одесской области 8 октября
    Обстрел Одесской области 8 октября https://t.me/odeskaODA
  • Обстрел Одесской области 8 октября
    Обстрел Одесской области 8 октября https://t.me/odeskaODA
  • Обстрел Одесской области 8 октября
    Обстрел Одесской области 8 октября https://t.me/odeskaODA
  • Обстрел Одесской области 8 октября
    Обстрел Одесской области 8 октября https://t.me/odeskaODA

Атака РФ по Украине - что известно

Напомним, что 5 октября РФ атаковала Одессу "Шахедами". Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе прогремели взрывы. Вскоре он сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии. Также существовала угроза ударов для Измаильского и Раздельнянского районов.

РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет. В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed. Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В Киеве прогремели взрывы, а обломки ракеты упали в трех районах столицы. В Воздушных силах Украины предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К. В Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, еще один упал на крышу супермаркета.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дроне "Шахед" / Инфографика: Главред

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