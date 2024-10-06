РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет: в каких областях гремели взрывы

Воздушные Силы обнаружили и сопроводили более 90 средств воздушного нападения РФ.

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РФ атаковала Украину дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

В ночь на 6 октября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и ракетами различных типов.

Как сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника:

2 баллистические ракеты Искандер-М;

1 крылатую ракету Искандер-К;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

87 БпЛА типа Shahed (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Сообщается также, что 25 беспилотников (по состоянию на 09:00) локально потеряно в разных регионах Украины, предположительно, в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Кроме того, 4 БпЛА, на момент публикации, еще находятся в воздушном пространстве Украины.

/ t.me/kpszsu

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, в ночь на 6 октября 2024 года страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.

Как сообщалось, 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса. Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. В 23:11 в городе прогремели взрывы. Вскоре Труханов сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.

/ Инфографика: Главред

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