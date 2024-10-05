РФ получила не только оружие: в ЦПД объяснили, что войска КНДР делают на Донетчине

Российская армия активно использует боеприпасы, полученные от Северной Кореи, однако качество этих изделий часто является низким, отметил Андрей Коваленко.

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Военные Северной Кореи появились в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Присутствие военных Северной Кореи в Донецкой области связано с использованием оружия из КНДР. Низкокачественное корейское оружие нуждается в контроле. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Присутствие военных КНДР в Донецкой области касается преимущественно небольших количеств инженерных войск и связано с тем, что большое количество боеприпасов из КНДР является плохого качества", - рассказал он.

По словам Коваленко, инженерные войска из Северной Кореи сопровождают грузы, контролируют качество боеприпасов и их использование российскими военными.

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"РФ все больше зависит от боеприпасов из КНДР к различным типам вооружений. Также низким качеством отличается баллистическая ракета KN23", - отметил руководитель ЦПД.

Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Отправка войск КНДР в Украину - что известно

Напомним, в результате ракетного удара по оккупированной территории Донецкой области погибли 20 вражеских военных. Среди них, в частности, были ликвидированы не только оккупанты, но и офицеры армии КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын отправит инженерные войска в Украину на помощь Путину. Северная Корея в июле отправила крупномасштабные военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области.

Директор компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что в случае переброски войск Северной Кореи на линию фронта, Южная Корея может ответить тем же. Он подчеркнул, что присутствие военных из КНДР потребует особого внимания, ведь под инженерными подразделениями могут скрываться части, которые будут выполнять боевые задачи.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмущен по поводу отсутствия реакции международного сообщества на отправку инженерных войск Северной Кореи на оккупированные территории Украины. Он отметил, что КНДР игнорирует мировые санкции и активно сотрудничает с Россией, отправляя войска для участия в войне против Украины.

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