Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине: о чем это свидетельствует

Российские оккупанты все чаще применяют по Украине северокорейскую баллистику. Так, в ночь на 11 августа ВС РФ выпустили очередную партию ракет из Воронежской области.
Они хоть и редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу населению, отметили эксперты Defense Express.
По словам экспертов, Россия возобновила удары этими ракетами после 5-месячной паузы. Более того, противник наращивает их использование.
Первый эпизод их применения после длительной паузы был зафиксирован 31 июля. Тогда баллистика КНДР не долетела до целей, далее - 6 августа (одна из ракет развалилась в воздухе).
"На этом фоне можем предположить, что эту паузу в 5 месяцев враг мог использовать для работ по доработке KN-23 или же для наработки новой тактики использования этого вооружения для ударов по Украине", - считают аналитики.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Война в Украине - взрывы сегодня
Россия снова атаковала Украину ракетами и "Шахедами" в ночь на 11 августа. Взрывы прогремели в пригороде Киева, в Сумской и Полтавской областях.
В Броварском районе Киевской области в результате российской атаки три человека получили тяжелые ранения, есть погибшие, среди них - 4-летний мальчик.
В прошлый раз Россия атаковала столицу дронами в среду, 7 августа. Противовоздушная оборона работала в районе Белой Церкви.
Кроме того, Россия в очередной раз атаковала Сумы вечером, 11 августа. Над городом поднялся густой столб черного дыма. Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российская авиация приблизилась к украинской границе.
Как писал Главред, РФ получила северокорейские баллистические ракеты с фугасным снаряжением, мощность которых составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Максимальная дальность пуска составляет до 650 километров.
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