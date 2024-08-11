Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине: о чем это свидетельствует

Оккупанты возобновили удары этими ракетами после пятимесячного перерыва, отметили аналитики.

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Россия атакует Украину ракетами из КНДР / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express, скриншот видео ГСЧС

Российские оккупанты все чаще применяют по Украине северокорейскую баллистику. Так, в ночь на 11 августа ВС РФ выпустили очередную партию ракет из Воронежской области.

Они хоть и редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу населению, отметили эксперты Defense Express.

По словам экспертов, Россия возобновила удары этими ракетами после 5-месячной паузы. Более того, противник наращивает их использование.

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Первый эпизод их применения после длительной паузы был зафиксирован 31 июля. Тогда баллистика КНДР не долетела до целей, далее - 6 августа (одна из ракет развалилась в воздухе).

"На этом фоне можем предположить, что эту паузу в 5 месяцев враг мог использовать для работ по доработке KN-23 или же для наработки новой тактики использования этого вооружения для ударов по Украине", - считают аналитики.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Война в Украине - взрывы сегодня

Россия снова атаковала Украину ракетами и "Шахедами" в ночь на 11 августа. Взрывы прогремели в пригороде Киева, в Сумской и Полтавской областях.

В Броварском районе Киевской области в результате российской атаки три человека получили тяжелые ранения, есть погибшие, среди них - 4-летний мальчик.

В прошлый раз Россия атаковала столицу дронами в среду, 7 августа. Противовоздушная оборона работала в районе Белой Церкви.

Кроме того, Россия в очередной раз атаковала Сумы вечером, 11 августа. Над городом поднялся густой столб черного дыма. Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российская авиация приблизилась к украинской границе.

Как писал Главред, РФ получила северокорейские баллистические ракеты с фугасным снаряжением, мощность которых составляет до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Максимальная дальность пуска составляет до 650 километров.

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