РФ выпустила ракеты и 'Шахеды' по Украине: в Киевской области погибли мирные жители

Страна-агрессор Россия в ночь на 11 августа атаковала Украину ракетами и дронами.

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РФ атаковала Украину ракетами и шахедами / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео ГСЧС

В ночь на 11 августа Воздушные силы ВСУ уведомили украинцев об угрозе применения страной-агрессором Россией баллистического вооружения с севера.

Впоследствии ночью сообщили о мощных взрывах в пригороде Киева и на левом берегу. Взрывы прогремели и в Сумской и Полтавской областях. Мониторинговые каналы в Telegram заявили, что предварительно, это были Искандер-М или KN-23 производства КНДР.

В ГСЧС Украины сообщили, что во время ночной ракетной атаки РФ в Броварском районе Киевской области обломки ракеты упали на частные жилые дома.

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"Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими", - отметили спасатели.

По состоянию на 07:37, воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях. Мониторинговые каналы сообщают о движении "Шахедов".

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами. Сначала российские оккупанты подняли в воздух авиацию. Сразу после этого появилась угроза применения баллистического вооружения, после чего в Сумах и области прогремели мощные взрывы, которые были слышны в разных районах города.

6 августа российские оккупанты запустили дроны - в Хмельницкой области были слышны взрывы. Командование Воздушных сил также предупреждало о возможности применения врагом ударных беспилотников "Шахед" Впоследствии в нескольких районах, в частности, в Шепетовском, были слышны звуки взрывов.

Оккупанты атаковали Одессу 2 августа, в городе прогремели взрывы. Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях до отбоя тревоги и отметил, что продолжает сохраняться угроза ракетного удара. Прозвучало 2 мощных взрыва.

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