Несколько серий мощных взрывов: россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами

Российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Сумском районе.

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Россияне атаковали Сумы КАБами и баллистикой / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

В Сумах и области прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами и КАБами. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сначала российские оккупанты подняли в воздух авиацию. Сразу после этого появилась угроза применения баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы сообщили, что в направлении Сум летят ракеты. В городе прозвучала серия мощных взрывов, которые были слышны в разных районах города. Сообщалось, что работали украинские силы ПВО.

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Впоследствии снова раздались взрывы. Также сообщалось, что россияне осуществили пуск КАБов в направлении различных населенных пунктов у границы с РФ.

Пока неизвестно о том, что были попадания и какие последствия.

Председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко предупреждал о том, что в ближайшие дни не нужно пренебрегать сигналами воздушных тревог.

"Сумчане! Прошу обратить внимание!" В эти дни важно не пренебрегать сигналами воздушных тревог, реагировать и находиться в безопасных местах. Позаботьтесь об этом. Самое главное - сохранять спокойствие, не паниковать, доверять официальным источникам и поддерживать наших военных!" - написал он.

Впоследствии он подтвердил, что силы ПВО смогли сбить немало целей. При этом он не уточнил, были ли удары.

В Сумской ОГА заявили, что россияне ударили ракетой по инфраструктуре Сумского района.

"Предварительно, без жертв. На месте работают все необходимые службы. последствия вражеского удара уточняются", - говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной целью вражеских беспилотников стал Киев.

Для этого враг использовал управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Такое же количество дронов российские оккупанты применяли в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. ПВО удалось сбить все цели.

Также известно, что Силы ПВО во время отражения российских дронов в ночь на 31 июля могли применить новые - нетрадиционные для такого типа задач - средства. Речь идет об использовании вертолетов.

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