УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Киев пережил самую массированную атаку дронов за 2024 год: в КГВА раскрыли детали

Анна Ярославская
31 июля 2024, 06:51обновлено 31 июля, 07:29
327
Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям.
Атака дронов
Атака дронов 31 июля была одной из самых массированных за всю войну / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной же целью вражеских беспилотников стал Киев.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, Киев атаковали десятки дронов.

"Это была уже седьмая атака Киева вражескими БПЛА в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных дронов", - отметил он.

видео дня

Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подходах к городу было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БПЛА и точное количество обнародуют Воздушные Силы ВСУ.

К счастью, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, вечером 30 июля в Украине объявляли тревогу. Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками.

Мощные взрывы прогремели в Киеве и и Белой Церкви. В Сети сообщают, что после взрывов в некоторых районах столицы пропал свет.

Впоследствии в КГВА отметили, что информация о взрывах в Киеве или работе сил и средств ПВО на территории столицы "не соответствует действительности".

Напомним, 18 июля прогремели мощные взрывы в Одессе. Мониторинговые каналы сообщали о том, что россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами Искандер-М. Позже стало известно о том, что украинская ПВО сбила вражескую ракету над Одесской областью.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Киев пережил самую массированную атаку дронов за 2024 год: в КГВА раскрыли детали

Киев пережил самую массированную атаку дронов за 2024 год: в КГВА раскрыли детали

06:51 Украина
В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

22:47 Украина
Украина получит Patriot и другие системы ПВО: Зеленский назвал месяцы поступлений

Украина получит Patriot и другие системы ПВО: Зеленский назвал месяцы поступлений

22:45 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин откажется от Украины : появился неожиданный сценарий завершения войны 3487

"Путин откажется от Украины": появился неожиданный сценарий завершения войны

Не смогли спасти ни охрана, никто : на Андрея Данилко напали московские бандиты 3120

"Не смогли спасти ни охрана, никто": на Андрея Данилко напали московские бандиты

Война затянется на 10 лет: Свитан дал тревожный прогноз и назвал причину 2029

Война затянется на 10 лет: Свитан дал тревожный прогноз и назвал причину

Украина готова к переговорам, но не на заморозку войны: Западу выдвинули три условия 1976

Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны: Западу выдвинули три условия

Последние новости

06:51

Киев пережил самую массированную атаку дронов за 2024 год: в КГВА раскрыли детали

06:10

Открытие Олимпиады и путь вооруженных сил Европымнение

05:30

Как сделать очень крепкие мыльные пузыри: будут держаться максимально долгоВидео

04:34

Месяц таит опасность: астролог предупредил, чего категорически нельзя делать в августе

04:08

Нужно думать о выживании: после аномальной жары эколог предупредил о неизбежном

Война в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - РозумныйВойна в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - Розумный
03:37

РФ может схлестнуться с Норвегией: Розумный оценил риск войны России и НАТО

02:30

Отец-молодец: Павел Дуров рассказал, как стал отцом сотни детей

02:00

Максим Галкин начал "войну" с властями РФ - что произошло

01:30

"Путин откажется от Украины": появился неожиданный сценарий завершения войны

Реклама
00:17

Не дождался возвращения: в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище

30 июля, вторник
23:01

Рок-принцесса: Алла Пугачева удивила образом в кожаных штанах и косухе

22:48

Путинистка Лариса Долина оказалась на улице без жилья - что произошло

22:48

Один из членов ЕС готовит ответ на предложенный Венгрией "безлим" на въезд россиянам

22:47

В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

22:45

Украина получит Patriot и другие системы ПВО: Зеленский назвал месяцы поступлений

22:08

"Будет тяжело": австрийский полковник назвал три сценария развития войны в Украине

21:48

Украине угрожает дефицит пресной воды, и этому есть ряд объяснений - эколог

21:45

"Я обследовалась": Надя Дорофеева отчаянно призналась фанатам о своей болезни

21:02

Глаз не оторвать: Екатерина Кухар показала 15-летнего сына-модельВидео

20:51

Что посадить на месте кабачков: 6 лучших вариантов, которые дадут хороший урожайВидео

Реклама
20:41

Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

20:23

Решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме - прогноз

20:21

Все в дыму, нет света и воды: в Крыму горят сразу 4 подстанции

19:48

В РФ повредили сразу два Ту-22М3: ГУР раскрыло новые детали атаки на аэродром "Оленья"

19:31

Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны: Западу выдвинули три условия

19:10

Европейский Союз продолжает готовиться к возможному возвращению Трампа: экономический аспектмнение

18:58

Самолеты бросало по всему аэропорту: на РФ обрушился жесткий смерчВидео

18:56

"Мое личное желание": Усик трогательно прокомментировал Олимпийскую "бронзу" Харлан

18:55

ВСУ взорвали нефтебазу в Курской области РФ: Генштаб раскрыл последствия мощного удара

18:36

Умер известный украинский диктор Василий Манько

18:20

Иначе могут погнить или остановится рост: 4 "золотых" правила, как поливать помидорыВидео

18:14

Пропагандисты РФ заявили о разработке ракеты "Искандер-1000": что о ней известно

18:10

"Экологическая угроза": Борейко раскрыл неутешительный сценарий для разрушенных городов

18:05

Куски крышы летят: в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте РоскосмосаВидео

17:59

США оснастят десятки F-16 для Украины мощным оружием - WSJ

17:50

Гороскоп на август 2024 для Тельцов: новые вершины и хорошая прибыльВидео

17:32

Военные могут остаться без зарплат уже в сентябре: Минфин назвал риски

17:28

Битва за Торецк является вопросом времени, что происходит в городе - DeepState

16:50

"Стоит ли шкурка выделки": эколог раскрыл шокирующие последствия подрыва Каховской ГЭС

16:46

"Ракеты полетят массово": астролог назвал самые опасные дни августа 2024 года для УкраиныВидео

Реклама
16:25

Переговоры приблизились: Украина готовится к встрече Зеленского и Си Цзиньпина

16:12

Отказ Украины от НАТО: Трамп выдал циничное требование в случае победы на выборах - FT

16:06

В СНБО намекнули на новые цели дальнобойных ударов по военным объектам в РФ

16:02

Что категорически нельзя делать дома 31 июля: строгие приметы и запреты

16:00

Секретный рецепт той самой легендарной одесской икры "из синеньких" - просто бомбаВидео

16:00

Видеть не хотят: Аллу Пугачеву "отшили" в РФ из-за нового статуса

15:55

Что такое "ірИс" и "Ірис": почему это не одно и то жеВидео

15:45

Как избавиться от фитофторы на помидорах: народные методы, которые точно помогут

15:40

Новая линия разграничения: что станет предметом переговоров с РФ - Розумный

15:20

Звезда "Маленьких женщин" тайно вышла замуж за своего киномужа

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять