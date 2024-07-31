Киев пережил самую массированную атаку дронов за 2024 год: в КГВА раскрыли детали

Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям.

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Атака дронов 31 июля была одной из самых массированных за всю войну / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной же целью вражеских беспилотников стал Киев.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, Киев атаковали десятки дронов.

"Это была уже седьмая атака Киева вражескими БПЛА в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных дронов", - отметил он.

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Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подходах к городу было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БПЛА и точное количество обнародуют Воздушные Силы ВСУ.

К счастью, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, вечером 30 июля в Украине объявляли тревогу. Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками.

Мощные взрывы прогремели в Киеве и и Белой Церкви. В Сети сообщают, что после взрывов в некоторых районах столицы пропал свет.

Впоследствии в КГВА отметили, что информация о взрывах в Киеве или работе сил и средств ПВО на территории столицы "не соответствует действительности".

Напомним, 18 июля прогремели мощные взрывы в Одессе. Мониторинговые каналы сообщали о том, что россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами Искандер-М. Позже стало известно о том, что украинская ПВО сбила вражескую ракету над Одесской областью.

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