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Мощные взрывы в Одессе: россияне запустили ракету из Крыма

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2024, 20:53обновлено 18 июля, 21:28
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Российские оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой Искандер-М.
взрывы в Одессе
Россияне атаковали Одессу Искандером / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Крымский ветер

Российские оккупанты атаковали Одессу, в городе слышны очень сильные взрывы. В Воздушных силах Украины предупредили о ракетной атаке.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до відбою‼️" - написал он.

видео дня

Мониторинговые каналы сообщали о том, что россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами Искандер-М.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", пуск ракеты был осуществлен оккупантами из района, что к северу от Симферополя.

Позже стало известно о том, что украинская ПВО сбила вражескую ракету.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением, в котором целились российские захватчики, был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Как сообщалось ранее, россияне изменили свою тактику ударов, чтобы нанести Украине как можно больший вред: чтобы максимизировать вред от этих ударов, оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускают, было труднее обнаружить.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России на Украину 8 июля погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивалось.

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