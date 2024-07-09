РФ использовала новую опасную тактику во время удара по Киеву: в ISW описали угрозу

Российские захватчики изменили свою тактику ракетно-дронных ударов, чтобы нанести Украине как можно больший вред.

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РФ использовала новую опасную тактику во время удара по Киеву/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия во время удара по Киеву и другим городам Украины ракетами и дронами 8 июля применила новую опасную тактику. Захватчики таким образом пытались нанести как можно больший вред Украинскому государству.

Чтобы максимизировать вред от этих ударов, оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускают, было труднее обнаружить. Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В ISW приняли во внимание комментарии экс-спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который отмечал, что страна-агрессор Россия постоянно совершенствует дополнительными средствами не только разведывательные и ударные дроны, но и крылатые и баллистические ракеты. Захватчики совершенствуют свои ракеты и дроны, в частности, радиолокационными и тепловыми ловушками.

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Именно поэтому, по словам Игната, российские ракеты 8 июля летели на сверхмалых высотах. Экс-спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что боевая работа по вражеским воздушным целям "велась иногда на высоте до полусотни метров, это также может привести к ужасным последствиям на земле".

В ISW в свою очередь отметили, что силы противовоздушной обороны Украины до сих пор имели высокие показатели сбития определенных типов крылатых ракет, в частности, более старой разновидности Х-101. Аналитики считают, что предположение Игната о нанесении ударов Россией ракетами на таких низких высотах, может свидетельствовать о том, что оккупанты изменили свою тактику или технологии.

"РФ пытается нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре, не давая украинской ПВО практически никакого времени на ответ и реакцию на атаку, пока ракета не окажется уже на близком расстоянии от земли", - отметили в ISW.

Аналитики отметили, что РФ во время полномасштабного вторжения постоянно адаптирует тактику ракетных атак против Украины, чтобы воспользоваться недостатком систем противовоздушной обороны в ВСУ.

"Поэтому удары 8 июля представляют собой новый и адаптированный "пакет" ударов. Украине придется научиться отвечать на такие удары необходимым уровнем противовоздушной обороны с использованием западных систем, в которых так нуждается официальный Киев", - отметили в ISW.

Что известно о ракете Х-101 Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия. По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Ракета Х-101/ Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

Утром в понедельник, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Взрывы гремели во многих регионах. В результате удара было много погибших и раненых, в частности, в Киеве, Кривом Роге в Днепропетровской области, Днепре, а также в Покровске Донецкой области. Как сообщил утром 9 июля президент Украины Владимир Зеленский, по последним данным известно о 38 погибших, среди них четверо детей.

В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе Киева. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Все подробности ракетного удара по Киеву утром 8 июля 2024 года, читайте в материале: В Киеве и области - мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавших.

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