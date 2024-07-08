РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве: что известно

Во время массированного ракетного удара 8 июля в столице прогремели взрывы. Есть попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

https://glavred.info/ukraine/armiya-rf-nanesla-raketnyy-udar-po-detskoy-bolnice-v-kieve-chto-izvestno-10579079.html Ссылка скопирована

Оккупанты нанесли удар по детской больнице / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Детская больница, целенаправленный ушиб россиян", - написал он.

"Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила", - отметил он.

видео дня

Оккупанты нанесли удар по Охматдету / Фото: Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Вероятно, речь идет о больнице Охматдет.

Последствия ракетного удара по Киеву / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия ракетного удара по Киеву 8 июля 2024 / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Позже Ермак добавил, что сегодня российские оккупанты массированно атаковали ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

"Утро. Час пик. Они били по городам, где было много людей. Они ударили по детской больнице. Там дети. Это террор, который должен видеть мир и реагировать на него. Это геноцид", - написал глава ОП.

Массированный ракетный удар по Украине 8 июля

Утром 8 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ отмечен взлет российского МиГ 31-К.

По данным мониторинговых каналов, шесть российских бортов Ту-95 пустили из Каспия по Украине крылатые ракеты Х-101.

В ночь на 8 июля страна-агрессор Россия также запустила ракеты в сторону Украины, что повлекло объявление воздушной тревоги по всей стране, включая Киев.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что что в ночь на 8 июля оккупанты ударили по территории Украины с помощью ракет воздушного и наземного базирования: четырьмя ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", - написал он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред