Массированный ракетный удар по Украине 8 июля: в регионах прозвучали первые взрывы

РФ запустила ракеты по территории Украины, воздушная тревога раздается во всех регионах из-за угрозы баллистики и пуска ракет стратегической авиацией.

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РФ атакует Украину ракетами / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

В Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ отмечен взлет российского МиГ 31-К.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", - предупредили военные.

После этого в Воздушных силах сообщили о движении ракет северо-западным курсом.

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"Ракета на Николаевщине в северо-западном направлении!", - говорится в сообщении.

Впоследствии местные Телеграмм-каналы сообщали о звуках взрывов в Кривом Роге и в Кропивницком.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о вхождении крылатых ракет (далее КР) в воздушное пространство Украины.

"1 группа КР.Черниговская область.Вектор: Полтавская область", - указывают мониторы.

По состоянию на 10:03 сообщается о новых скоростных целях на Кировоградщину в северо-западном направлении.

10:07 - Воздушные силы сообщают о движении ракет на севере Киевской области в западном направлении.

10:09 - на территорию Украины зашла еще одна группа ракет через Черниговскую область в юго-западном направлении.

10:14 - ракеты в Черкасской области, движутся в направлении Белоцерковского района.

10:16 - КР на севере Житомирщины в западном направлении. В Киевской ОГА сообщили о работе ПВО на Киевщине и призвали находиться в укрытиях.

10:18 - мониторинговые каналы сообщают о новых группах крылатых ракет с Юга через Баштанский район Николаевщины. Курс - северо-западный. Кроме того, на территорию Сумской области зашла новая группа крылатых ракет западным курсом.

10:21 - Воздушные силы сообщают об угрозе ракетного удара для столицы.

"Киев - в укрытие!", - говорится в сообщении.

10:23 -мониторинговые каналы сообщают о пуске аэробаллистических ракет "Кинжал". Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о работе ПВО в пригороде столицы.

10:29 - в Киеве прогремели взрывы. В Киевской МВА указывают на работу ПВО.

10:33 - КР на Житомирщине изменила курс на Киевщину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский район.

10:37 - Воздушные силы предупреждают о движении ракет в направлении Днепра и Кривого Рога.

10:41 - местные паблики сообщают об очередных взрывах в Днепре и в Кривом Роге. По данным КГВА в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы.

10:43 - Воздушные силы указывают на пуск еще одной аэробаллистической ракеты "Кинжал". Кроме того, фиксируют скоростные цели в Донецкой области курсом на запад. Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет из российских Ту-22 М3.

10:48 - в КГВА заявили о падении обломков ракет в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах.

10:54 - мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрыве в Шевченковском районе Киева. Кроме того, повторные взрывы слышно в Днепре.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграм-канале отреагировал на российский ракетный удар 8 июля по Украине.

"Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила", - написал Ермак.

11:10 - Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в одно из помещений детского медицинского учреждения. По данным СМИ, речь идет о детской больнице "Охматдет".

"Они целенаправленно били по детям сегодня. Детская больница, целенаправленный удар россиян", - написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По состоянию на 11:35 по всей территории Украины объявлен отбой воздушной тревоги.

Самолеты Ту, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда / Инфографика Главред

Ракетный удар по Украине 8 июля - что известно об обстреле РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 8 июля РФ запустила ракеты со статегических бомбардировщиков по территории Украины.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ПВО удалось сбить три из четырех российских ракет Х-101, запущенных по Украине.

Утром 8 июля Воздушные силы ВС Украины предупредили о повторной угрозе удара с использованием стратегической авиации РФ. О возможном боевом вылете бомбардировщиков Ту-95 сообщили в официальном Телеграм-канале Воздушных сил.

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