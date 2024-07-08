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Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучат взрывы

Мария Тупик
8 июля 2024, 02:52обновлено 8 июля, 03:36
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Во всех регионах Украины прозвучала тревога из-за пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучат взрывы
Ракетная атака 8 июля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: alerts.in.ua

В ночь на 8 июля Россия запустила рой ракет в сторону Украины. Во всех областях Украины, а также в Киеве этой ночью была объявлена воздушная тревога. Она связана с российской ракетной атакой.

В Воздушных силах заявили, что ракетная опасность во всех регионах Украины из-за пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" - призвали военные.

видео дня

По данным Воздушных сил, первые крылатые ракеты РФ, которые запустили с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вошли в воздушное пространство Украины в 2:30 по киевскому времени.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты Ту, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

2:50 Первые ракеты вошли в воздушное пространство Черниговской области и летели курсом на Киевскую. В областях раздались взрывы.

3:10 В ВСУ проинформировали о двух группах крылатых ракет РФ.

3:15 Две группы крылатых ракет летят в сторону Житомира. Местные паблики сообщают о взрывах.

3:20 Сообщается о новых взрывах в Житомирской области. Воздушные силы сообщили о работе ПВО в области.

3:25 Все 4 Ту-95 МС, которые совершили пуски ракет по Украине, возвращаются на аэродром базирования.

3:27 В ВСУ сообщили о доразведке воздушного пространства Украины.

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Воздушная ракетная атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 4 июля Киев атаковали дроны - все "Шахеды" были сбиты на подступах к столице. К Киеву беспилотники приближались волнами и с разных направлений.

Также 4 июля на Черниговщине было попадание "Шахеда". Из-за попадания дрона почти 6 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Кроме этого, вечером 4 июля российская ракета ударила по порту под Одессой. В результате атаки погиб один гражданский, еще 7 были ранены.

В ночь на 5 июля оккупанты массированно ударили по Украине тремя десятками дронов. Силам ПВО во время атаки пришлось сбивать дроны в семи областях нашего государства.

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