Есть погибшие, много раненых: российская ракета ударила по порту под Одессой

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Одесскому району. В результате этого есть погибшие и много раненых. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
По его данным, враг атаковал порт. Повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.
В результате атаки погиб один гражданский человек, еще 7 были ранены.
В Одесской областной прокуратуре заявили, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны" и "Умышленное убийство".
Удар по припортовой инфраструктуре подтвердили и Силы обороны юга. Отмечается, что удар был нанесен именно баллистической ракетой.
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Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.
Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.
Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
30 июня в результате нового удара по Харькову было повреждено здание грузового отделения Новой почты. Погиб по меньшей мере один человек, пострадали - 10 человек. Среди пострадавших был 8-месячный ребенок. Взрывная волна открыла дверь машины и мальчика выбросило на асфальт.
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