Младенца выбросило из машины: жуткие подробности удара по Новой почте в Харькове

Российские оккупанты ударили КАБом по "Новой почте" в Харькове. В результате этого погиб по меньшей мере один человек.

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РФ ударила по Новой почте в Харькове / Коллаж: Главред, фото: Харьковская областная прокуратура, Олег Синегубов

Российские оккупанты ударили КАБом по Харькову. Мощный "прилет" был по терминалу "Новой почты". В результате взрыва пострадал 8-месячный мальчик. Об этом заявил начальник Центра экстренной медицинской помощи региона Виктор Забашта, сообщает Суспільне.

На момент взрыва ребенок был вместе с родителями в машине за территорией почты.

"Взрывная волна повредила авто, раскрылись двери, в результате чего ребенок получил многочисленные ушибы", - сказал Забашта.

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У мальчика не тяжелые травмы, но его госпитализировали, чтобы провести тщательный осмотр.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко уточнил, что в результате взрыва ребенок упал на тротуар.

"Семья с младенцем находилась недалеко от места попадания: в результате взрывной волны ребенок упал на тротуар, поэтому получил телесные повреждения", - сказал он.

Отмечается, что среди других раненых есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Большинство раненых в состоянии средней тяжести.

Что известно о других пострадавших

По данным председатель Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате российской атаки погиб водитель. Количество пострадавших возросло до девяти, среди них 8-месячный мальчик.

"Уничтожен терминал "Новой почты", сгорели автомобили. Работники в момент прилета разгружали посылки. Это не только террор против мирного населения, враг продолжает терроризировать бизнес, ведь это не первое попадание в терминал "Новой почты"", - написал Синегубов.

В ГСЧС отметили, что россияне уничтожили 8 автомобилей, еще 6 грузовых машин были повреждены. Также были повреждены 3 производственно-складские здания и медучреждение. По данным спасателей, пострадали 10 человек.

Смотрите видео об ударе по Харькову 30 июня:

РФ ударила по Новой почте в Харькове / фото: скриншот

Откуда оккупанты ударили по Харькову

Российские оккупанты подняли в воздух самолет и осуществили запуск бомбы ФАБ-500 - УМПК. Пуск был осуществлен из населенного пункта Нижний Ольшанец в Белгородской области РФ.

Авиабомба попала в нескольких метрах от помещения отделения "Новой почты" в Слободском районе.

Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Умышленное убийство".

Смотрите видео об ударе по Харькову 30 июня:

РФ ударила по Новой почте в Харькове / фото: скриншот

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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