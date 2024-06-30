Младенца выбросило из машины: жуткие подробности удара по Новой почте в Харькове

Российские оккупанты ударили КАБом по Харькову. Мощный "прилет" был по терминалу "Новой почты". В результате взрыва пострадал 8-месячный мальчик. Об этом заявил начальник Центра экстренной медицинской помощи региона Виктор Забашта, сообщает Суспільне.
На момент взрыва ребенок был вместе с родителями в машине за территорией почты.
"Взрывная волна повредила авто, раскрылись двери, в результате чего ребенок получил многочисленные ушибы", - сказал Забашта.
У мальчика не тяжелые травмы, но его госпитализировали, чтобы провести тщательный осмотр.
Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко уточнил, что в результате взрыва ребенок упал на тротуар.
"Семья с младенцем находилась недалеко от места попадания: в результате взрывной волны ребенок упал на тротуар, поэтому получил телесные повреждения", - сказал он.
Отмечается, что среди других раненых есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Большинство раненых в состоянии средней тяжести.
Что известно о других пострадавших
По данным председатель Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате российской атаки погиб водитель. Количество пострадавших возросло до девяти, среди них 8-месячный мальчик.
"Уничтожен терминал "Новой почты", сгорели автомобили. Работники в момент прилета разгружали посылки. Это не только террор против мирного населения, враг продолжает терроризировать бизнес, ведь это не первое попадание в терминал "Новой почты"", - написал Синегубов.
В ГСЧС отметили, что россияне уничтожили 8 автомобилей, еще 6 грузовых машин были повреждены. Также были повреждены 3 производственно-складские здания и медучреждение. По данным спасателей, пострадали 10 человек.
Смотрите видео об ударе по Харькову 30 июня:
Откуда оккупанты ударили по Харькову
Российские оккупанты подняли в воздух самолет и осуществили запуск бомбы ФАБ-500 - УМПК. Пуск был осуществлен из населенного пункта Нижний Ольшанец в Белгородской области РФ.
Авиабомба попала в нескольких метрах от помещения отделения "Новой почты" в Слободском районе.
Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" и "Умышленное убийство".
Смотрите видео об ударе по Харькову 30 июня:
Взрывы в Харькове - последние новости по теме
Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.
Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.
Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Другие новости:
- Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в Днепре
- Ранен младенец и еще много людей: россияне ударили прямо по центру Харькова
- Тысячи оккупантов: в ВСУ назвали огромные потери врага только на одном участке фронта
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред