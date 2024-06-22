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Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие, очень много раненых

Ангелина Подвысоцкая
22 июня 2024, 15:35обновлено 22 июня, 17:17
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Российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.
удар по Харькову
РФ ударили по жилому дому в Харькове / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию. Враг осуществил пуски КАБов в сторону Харькова. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

удар по Харькову
РФ ударили по жилому дому в Харькове / фото: скриншот

Впоследствии в Харькове прогремели мощные взрывы, над городом поднялись столбы дыма. Это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным россияне четыре раза ударили по городу. Под атакой были и жилые дома.

"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - написал Терехов.

видео дня

Он впоследствии уточнил, что россияне ударили прямо по жилому дому. В результате попадания есть погибшие и раненые.

удар по Харькову
РФ ударили по жилому дому в Харькове / фото: скриншот

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Смотрите видео с моментом удара КАБом по Харькову:

удар по Харькову
РФ ударили по жилому дому в Харькове / фото: скриншот

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что по предварительным данным медиков экстренной помощи, погибли два человека, еще по меньшей мере двое были ранены. Количество погибших и пострадавших может возрасти.

По состоянию на 15:58 количество раненых возросло до 18-ти.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Смотрите видео с места удара по Харькову:

удар по Харькову
РФ ударили по жилому дому в Харькове / фото: скриншот

По данным Суспільного, в доме разрушены квартиры на трех этажах. Частично разрушена внешняя стена жилого дома.

Одна из погибших женщин оказалась пассажиркой троллейбуса. Водитель остановил транспорт на остановке, чтобы высадить людей. В этот момент рядом упал КАБ.

  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
  • Удар КАБами по Харькову 22 июня
    Удар КАБами по Харькову 22 июня фото: ГСЧС
Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие, очень много раненых
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны.

В ВСУ заявили об успехах под Харьковом. Несмотря на численное преимущество на Харьковщине, противник не имеет возможности продвигаться вперед, потому что ВСУ перебили логистику РФ и отбивают позиции. Командир ВСУ также сообщил об успешных атаках на еще двух направлениях, где украинские военные уже заняли позиции.

Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление новые подразделения, в частности мотострелковые, для поддержки штурмов.

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