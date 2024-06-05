РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление, на границу с Украиной, новые подразделения, в частности мотострелковые, для поддержки штурмов.
"Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать в этот район подразделения для пополнения и поддержания попыток наступательных действий, а также для удержания занимаемых участков", - рассказал он для LIGA.net.
В то же время Силы обороны не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, иногда контратакуют.
По словам Музычука, армия РФ пытается наступать в направлении Липцев, чтобы вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, оккупанты ведут наступательные действия из направлений населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.
Для разведки местности в Харьковской области оккупанты используют беспилотники ZALA, "Орлан" и сочетают с БпЛА типа "Ланцет". За сутки нацгвардейцы сбили 39 вражеских дронов, за неделю - более 100.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Ситуация на Харьковщине: что известно
Напомним, что россияне готовят наступление еще на одном направлении под Харьковом. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могут начать наступательные действия на Золочевском направлении, что на северо-западе от города Харьков.
В ISW раскрыли, как ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет. Десяток западных стран недавно частично или полностью сняли ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по военным целям на территории страны-агрессора РФ.
В СНБО предупредили, что РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове. Александр Литвиненко отметил, что Россия настроена на долгую и изнурительную войну против Украины. Кремль может повторить в Харькове жесткую стратегию.
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