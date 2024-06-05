РФ стягивает на границу с Харьковщиной новые войска: где наступают россияне

Украинские Силы обороны не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, иногда контратакуют.

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Что происходит под Харьковом / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада, Главред

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление, на границу с Украиной, новые подразделения, в частности мотострелковые, для поддержки штурмов.

"Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать в этот район подразделения для пополнения и поддержания попыток наступательных действий, а также для удержания занимаемых участков", - рассказал он для LIGA.net.

В то же время Силы обороны не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, иногда контратакуют.

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По словам Музычука, армия РФ пытается наступать в направлении Липцев, чтобы вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, оккупанты ведут наступательные действия из направлений населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.

Для разведки местности в Харьковской области оккупанты используют беспилотники ZALA, "Орлан" и сочетают с БпЛА типа "Ланцет". За сутки нацгвардейцы сбили 39 вражеских дронов, за неделю - более 100.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что россияне готовят наступление еще на одном направлении под Харьковом. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могут начать наступательные действия на Золочевском направлении, что на северо-западе от города Харьков.

В ISW раскрыли, как ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет. Десяток западных стран недавно частично или полностью сняли ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по военным целям на территории страны-агрессора РФ.

В СНБО предупредили, что РФ может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове. Александр Литвиненко отметил, что Россия настроена на долгую и изнурительную войну против Украины. Кремль может повторить в Харькове жесткую стратегию.

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