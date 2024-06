РФ готовит наступление еще на одном направлении под Харьковом: в ISW раскрыли угрозы

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могут начать наступательные действия на Золочевском направлении, что на северо-западе от города Харьков.

В частности, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 1 июня заявил, что украинские чиновники обеспокоены возможной активизацией российских войск на Золочевском направлении и что Украина следит за поведением россиян в этом районе, говорится в отчете ISW.

Аналитики также напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 26 мая заявил, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и сосредотачивают группировку неустановленной численности у границы с Украиной в 90 километрах к северо-западу от Харькова, что может позволить российским войскам начать наступательные действия на Золочевском направлении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.