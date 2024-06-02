РФ готовит наступление еще на одном направлении под Харьковом: в ISW раскрыли угрозы

Российские войска готовятся к новым наступательным действиям и сосредотачивают группировки неустановленной численности у границы с Украиной.

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Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могут начать наступательные действия на Золочевском направлении, что на северо-западе от города Харьков.

В частности, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 1 июня заявил, что украинские чиновники обеспокоены возможной активизацией российских войск на Золочевском направлении и что Украина следит за поведением россиян в этом районе, говорится в отчете ISW.

Аналитики также напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 26 мая заявил, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и сосредотачивают группировку неустановленной численности у границы с Украиной в 90 километрах к северо-западу от Харькова, что может позволить российским войскам начать наступательные действия на Золочевском направлении.

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"Российское сосредоточение вблизи Золочевского направления и возможные наступательные действия в этом районе, вероятно, имеют целью дальнейшее закрепление и перетягивание украинских сил на более широкий фронт в северной части Харьковской области", - считают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ заявили, что в окрестностях Волчанска идут жесткие бои. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами. ВСУ из последних сил сдерживают российское наступление.

ВСУ готовятмасштабное контрнаступление в Харьковской области. Через две недели после того, как российские войска пересекли границу и открыли новый фронт в Харьковской области, продвижение оккупантов остановилось в городе Волчанск, менее чем в 10 километрах к югу от границы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о тяжелой ситуации на фронте. На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22. Половину из вражеских атак наши защитники успешно отбили.

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