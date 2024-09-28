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Пока холода не нагрянули: как почистить газовую колонку

Анна Косик
28 сентября 2024, 03:31
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Перед наступлением зимы важно подготовиться к новому сезону и продумать, чем почистить газовую колонку.
Газовая колонка
Какой кислотой промывают газовую колонку / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Газовая колонка для многих неотъемлемая вещь в зимний период, но требует тщательного ухода. Профессиональные средства для бытовой химии могут значительно облегчить процесс очистки газовой колонки, однако не всегда они доступны, поэтому на Reddit пользователи поделились, чем можно промыть теплообменник газовой колонки и само устройство в домашних условиях.

Эффективным вариантом называют раствор 100 граммов лимонной кислоты и 500 миллилитров воды. Также можно использовать уксус (200 мл на 500 мл воды) или мыльно-содовый раствор (200 г хозяйственного мыла, 200 г каустической соды и 10 литров горячей воды).

Если вам интересно, какой кислотой промывают газовую колонку, ортофосфорная и аминосульфоновая кислоты являются относительно безопасными, тогда как соляную кислоту рекомендуют избегать, поскольку она может повредить теплообменник.

видео дня

Очистка теплообменника должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Необходимо использовать защитные очки, перчатки и закрытую одежду, поскольку химические вещества могут быть опасными.

Для начала отсоедините трубки, через которые проходит вода в теплообменник и выходит из него. Если крепежные гайки трудно открутить, поможет ВД-40. Нанесите жидкость на места соединения и подождите полчаса - после этого открутить гайки будет значительно легче.

В отсоединенный теплообменник залейте выбранное средство для очистки, например, лимонную кислоту, и оставьте на несколько часов или на ночь. По истечении времени тщательно промойте теплообменник чистой водой.

На вопрос, как часто надо чистить газовую колонку, пользователи отвечают, что очистку желательно проводить раз в год, чтобы обеспечить стабильную работу устройства и продлить его срок службы. Если не чистить газовую колонку вовремя, могут возникнуть проблемы с производительностью, перегрев или даже поломка системы.

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