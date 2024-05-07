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Что может сломаться в газовой колонке: как уберечь важнейшую для кухни вещь

Дмитрий Видоменко
7 мая 2024, 15:36
108
Неисправность газовой колонки может быть вызвана различными причинами, как внешними, так и внутренними. Главред разбирается, как справиться с проблемой.
Газ, газовая плита
Что может сломаться в газовой колонке? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему не включается газовая колонка причины?

Газовая колонка не включается - возможные причины и шаги по их устранению. Как сообщает портал "Все о газе в быту", перед тем, как самостоятельно пытаться ремонтировать газовую колонку, обязательно перекройте газовый вентиль и вызовите мастера-газовика.

Неисправность газовой колонки может быть вызвана различными причинами, как внешними, так и внутренними:

Внешние факторы:

  • Низкое давление газа: Убедитесь, что давление газа в сети соответствует норме. При необходимости обратитесь в газовую службу.
  • Слабый напор воды: Проверьте напор воды в трубах. Если напор слабый, прочистите фильтры в смесителе и на входе в колонку.
  • Проблемы с вентиляцией: Проверьте тягу в дымоходе. Засорение или плохая тяга могут привести к срабатыванию защитной автоматики.
  • Отсутствие электропитания: Убедитесь, что колонка подключена к электросети, а также проверьте розетку и выключатель.
  • Разряженные батарейки: Если колонка работает от батареек, замените их на новые.

Внутренние поломки:

  • Неисправность электромагнитного клапана: Это один из самых распространенных случаев. При поломке клапана газ не поступает в горелку.
  • Засорение: Засориться могут различные элементы колонки: запальник, электрод розжига/ионизации, водяной блок, теплообменник.
  • Проблемы с мембраной: Повреждение или износ мембраны в водяном блоке может привести к тому, что колонка не будет зажигаться или самопроизвольно гаснуть.
  • Поломка термодатчика: Термодатчик отвечает за контроль температуры воды.
  • Неисправность блока управления: В современных моделях колонок есть электронный блок управления, который может выйти из строя.

Что делать, если газовая колонка не включается:

  • Перекройте газовый вентиль.
  • Вызовите мастера-газовика.
  • Опишите проблему мастеру как можно подробнее.
  • Не пытайтесь ремонтировать колонку самостоятельно, если вы не обладаете соответствующими знаниями и навыками.

Помните - Газовые колонки являются потенциально опасными устройствами.

Любые работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Несоблюдение правил безопасности может привести к утечке газа, взрыву или отравлению.

Что может сломаться в газовой колонке?

В газовой колонке могут сломаться различные элементы, как внешние, так и внутренние:

Внешние неисправности:

  • Засорение: Засориться могут фильтры в смесителе, на входе в колонку, а также сам дымоход.
  • Проблемы с вентиляцией: Недостаточная тяга в дымоходе может привести к срабатыванию защитной автоматики и отключению колонки.
  • Слабый напор воды: Из-за низкого напора воды колонка может не загораться или работать нестабильно.
  • Низкое давление газа: Если давление газа в сети ниже нормы, колонка также может не работать должным образом.
  • Отсутствие/перепады электропитания: Колонки, работающие от электросети, могут не включаться или работать с перебоями при отсутствии или нестабильном электропитании.

Внутренние неисправности:

  • Засорение: Засориться могут различные элементы колонки: запальник, электрод розжига/ионизации, водяной блок, теплообменник.
  • Неисправность электромагнитного клапана: При поломке клапана газ не поступает в горелку, из-за чего колонка не зажигается.
  • Повреждение мембраны: Мембрана в водяном блоке со временем изнашивается или деформируется, что может привести к проблемам с розжигом, нестабильной работе или самопроизвольному отключению колонки.
  • Поломка термодатчика: Термодатчик отвечает за контроль температуры воды.
  • Неисправность блока управления: В современных моделях колонок есть электронный блок управления, который может выйти из строя.

Помните - ремонт газовой колонки должен выполняться только квалифицированным специалистом. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать колонку, если вы не обладаете соответствующими знаниями и навыками. Это может привести к утечке газа, взрыву или отравлению.

Что такое газовая плита?

Газовая плита — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или хранилищ газа, "Википедия".

Как правильно зажечь газовую колонку?

Как правильно зажечь газовую колонку:

Важно - Перед тем, как зажигать газовую колонку, убедитесь, что в помещении нет запаха газа. Откройте окно для проветривания.

Инструкция по розжигу газовой колонки:

  • Откройте газовый вентиль.
  • Включите холодную воду.
  • На некоторых моделях колонок необходимо нажать кнопку розжига или повернуть ручку в положение "розжиг".
  • Поднесите к запальнику зажженную спичку или зажигалку.
  • Как только загорится запальник, медленно поверните ручку регулировки температуры в рабочее положение.
  • Если колонка не загорелась с первой попытки, повторите шаги 3-5.

После розжига колонки отрегулируйте температуру воды по своему усмотрению.

Дополнительные советы:

  • Если колонка оснащена пьезорозжигом, то вместо спички или зажигалки следует нажать кнопку пьезорозжига.
  • Если колонка не зажигается после нескольких попыток, прекратите попытки розжига и обратитесь к мастеру-газовику.
  • Не оставляйте без присмотра зажженную газовую колонку.
  • Регулярно проводите техническое обслуживание газовой колонки силами квалифицированных специалистов.

Помните - газовые колонки являются потенциально опасными устройствами.

Соблюдайте правила эксплуатации газовой колонки, чтобы обезопасить себя и своих близких.

При наличии запаха газа или других неисправностей:

  • Немедленно перекройте газовый вентиль.
  • Проветрите помещение.
  • Вызовите аварийную газовую службу.

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