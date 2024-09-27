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Почему нельзя спать с котом: неожиданное объяснение экспертов по сну

Анна Косик
27 сентября 2024, 10:24
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Для кого-то сон с домашним любимцем привычное дело, в то время, как для других это табу. Однако важно знать, почему полезно спать с котом, а чем это может навредить.
кот, сон
Можно ли закрывать спальню от кота / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Кошки в основном домашние и дружественные животные, которые часто делают сон хозяина более комфортным. Хотя не все коты это любят, многие хотят быть рядом со своими хозяевами. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около половины владельцев животных в стране позволяют своим питомцам спать вместе с ними. Однако не все уверены, можно ли спать вместе с котом.

Как пишет Healthline, эксперт по сну Билл Фиш подчеркивает, что совместный сон с кошкой может способствовать чувству безопасности и создать эмоциональную связь. Он отмечает, что ритмичное дыхание кошки способно успокоить человека и помочь ему быстрее заснуть.

Однако, всегда ли кошка спит всю ночь спокойно - вопрос открытый. Известно, что коты ночные охотники, поэтому могут нарушать сон хозяев, что приводит к проблемам со сном. К тому же, они иногда могут начать играть или кусать ноги хозяина под одеялом, что не всегда приятно.

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Некоторые хозяева четвероногих в таких случаях задумываются, можно ли закрывать котов на ночь. Иногда, это действительно единственный выход из ситуации, но важно приучить кота к тому, что у него есть отдельное место на ночной период времени.

Врач Стив Вайнберг отмечает, что, несмотря на преимущества, совместный сон с кошкой может быть не лучшим решением и для тех, кто хочет глубокого и непрерывного сна. Причиной, почему коту нельзя спать в постели может быть и аллергия на шерсть или блохи, которые могут попасть в вашу кровать, если кошка не получает регулярного ухода.

Кошки также могут проявлять заботу даже в отношении малышей в семье. Однако ветеринары предостерегают от того, чтобы позволять кошке спать с младенцами, поскольку животное может нечаянно задушить ребенка, ложась на его лицо. Также существует риск передачи инфекций, через царапины или укусы.

Несмотря на возможные риски, многие кошки любят объятия и времяпрепровождение с хозяевами в ночное время. Если вы не знали, как кот выбирает, с кем спать, то главным фактором для животного является доверие.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз на день кормить кота / Инфографика: Главред

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Healthline - американский веб-сайт с информацией о здоровье со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он был основан в 1999 году, перезапущен в 2006 году и создан как отдельная организация в январе 2016 года. Healthline занимает середину рейтинга веб-сайтов с информацией о здоровье. Исследование лучших веб-сайтов о здоровье, опубликованное в 2021 году, оценило его качество как "хорошее" по сравнению с "отличными" оценками MedlinePlus и рейтингом "удовлетворительно/хорошо" от Medical News Today, пишет Википедия.

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