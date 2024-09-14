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Еще те кузнечики-прыгуны: эксперты объяснили, почему коты так любят прыгать

Даяна Швец
14 сентября 2024, 18:39
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По словам экспертов, когда котик болен или травмирован, он стремится подняться выше, чтобы не быть доступным для потенциальных угроз.
Еще те кузнечики-прыгуны: эксперты объяснили, почему коты так любят прыгать
Эксперты рассказали, почему коты так любят пригать / коллаж: Главред, фото: pexels

Бойкие коты, как правило, еще те попрыгунчики. Эти хищники любят прыгать на высокие поверхности и таким образом захватывать свою территорию.

Как объясняют эксперты Dyer Animal Clinic, прежде всего, животные инстинктивно ищут высокие места, где они могут чувствовать себя в безопасности от возможных хищников. Прыжки помогают им спрятаться или отдохнуть в спокойствии.

Почему моя кошка прыгает?

Часто котики сдерживают из-за чувства конкуренции, чтобы демонстрировать свою доминантность. А особенно, если у вас есть два хвостатых любимца, которые порой конфликтуют. В таком случае четверолапый может использовать высоту, чтобы избежать столкновения или показать свое превосходство.

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Коты любят прыгать на такие места, как:

  • Полки для книг
  • Кухонные столешницы
  • Верх холодильника
  • Верх шкафов
  • Полки возле камина

Чтобы создать для питомца специальное место, где он будет чувствовать себя комфортно, можно приобрести специальную мебель или полки для кошек, которые легко крепятся к стене. Также существуют кошачьи деревья и лежанки на высоте, которые обеспечат вашему пушистому другу уют.

Почему коты прыгают боком?

Коты иногда проявляются довольно странно. Например, прыгая в сторону, котик реагирует на вероятную угрозу. Кстати, выглядят в этот момент тоже довольно угрожающе.

И часто принимают такую позу:

  • Пушистый хвост
  • Выгнутая спина
  • Прижатые уши
  • Серьезный взгляд

"Когда кот готовится к прыжку в сторону, он выглядит так, как будто пытается сделать себя больше и страшнее. Если у кота конфликт с другим животным в доме, он может стоять в такой позе и шипеть. Цель этого поведения - напугать противника, показав, что он больше и опаснее", - объясняют эксперты.

Еще одна причина, почему кот прыгает в сторону - он может просто играть напоминая, как играли с братьями и сестрами в детстве. В таких ситуациях можно использовать игрушки, например палочку с перьями, чтобы дать ему возможность выплеснуть энергию.

Стоит ли волноваться из-за прыжков кота?

Эксперты советуют, если вы не уверены, ваш кот агрессивный или просто играет, обратить внимание на его язык тела.

"Если он играет, то вы не услышите шипение или рычание. Если кот прыгает на другого кота из-за агрессии, попробуйте спокойно, но властно окликнуть его и отвлечь. Если это не поможет, разделите их и дайте им время остыть. Также стоит быть осторожным, если ваш кот прыгает на опасные или слишком высокие места. Он может также прыгать на кухонные столы, где оставлена еда, что может привести к заболеваниям. Кроме того, он может опрокинуть вещи и навести беспорядок", - рассказывают эксперты.

Подытоживая, можно отметить, что коты прыгают по многим причинам, и это нормальная часть их поведения. Пока они не проявляют агрессии, волноваться не стоит.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных / Главред

Кстати, научить кота выполнять команды может быть очень просто - как сделать это правильно рассказал Главред. Каждый кот реагирует на тренировку по-своему: кто-то может вас игнорировать, а кто-то проявит нешуточный интерес.

Главред также рассказал, какие породы котов самые ласковые, ведь выбор кошки для проживания в квартире или на дачном участке является довольно сложной задачей.

Кстати, понять, что кот любит вас больше, чем других можно очень просто. У котов есть свои особые способы проявлять любовь к хозяевам, но эти признаки можно легко пропустить, если не знать, на что обращать внимание.

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