Как быстро вывести блохи у кота и собаки: 5 вариантов и 1 ошибка, которая может убить животное

Если нарушить главное правило, то есть риск не просто навредить здоровью домашнего питомца, но и привести к летальному исходу.

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Как быстро вывести блохи у кота и собаки/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Чтобы понять, что на теле домашнего животного появились блохи, нужно обратить внимание, присутствует ли ряд признаков: зуд, беспокойное поведение кота или собаки, появление царапин и покраснение кожи в местах расчесывания - вот лишь несколько наиболее очевидных причин появления блох. Питомец может вести себя так, будто ему что-то мешает, кусать в определенных местах, а при осмотре шерсти и кожи кота можно обнаружить как самих блох, так и их фекалии, которые напоминают черные крупинки молотого перца, говорится в видео Royal Canin Ukraine на YouTube.

Чтобы избавиться от блох, кроме их выведения из тела животного стоит также обработать помещение, поскольку личинки паразитов могут быть на ковре, подушке, на которой спит любимец, или на вещах владельца.

Есть разные средства для борьбы с паразитами:

шампуни,

спреи,

таблетки,

ошейники,

капли.

Главное - делать все согласно инструкции, а перед применением проконсультироваться с ветеринарным врачом.

"Я хотел бы подчеркнуть, что некоторые из средств, которые используются для собак, достаточно опасны для кошек. Поэтому нужно обязательно смотреть на маркировку средства, на котором должно быть обозначено, что средство разрешено для кошек, или если есть пометка "перечеркнутый котик", никогда в жизни не используйте эти средства именно для кошек, потому что животное может просто умереть", - отметил ветеринарный врач Евгений Шевченко.

Как быстро вывести блохи у домашних любимцев

Врач-ветеринар Олеся Ратушная в программе "Все буде добре" рассказала, что препараты для борьбы от блох у домашних животных делятся примерно на 4 вида:

спреи,

шампуни,

специальные ампулы,

ошейники от блох.

"Отличаются они по химическому составу, по способу нанесения на животное и по срокам действия. Больше всего врачи любят ампульный метод - препарат легко наносится, имеет длительный срок действия, то есть от блох защищает от 2 до 4 месяцев, и практически не токсичен. Есть ампулки отдельно для собак и отдельно для кошек. И все же я советовала бы, чтобы этот препарат был назначен ветеринарным врачом", - объяснила ветеринар.

Также она подчеркнула, что после нанесения любого средства животное нельзя трогать примерно 24 часа. Купать животное можно будет не ранее, чем через 3 суток.

Как работают ошейники против блох

Очень популярным средством является ошейник от блох. Обычно он помогает на протяжении 2-3 месяцев, пока сохраняется специфический резкий запах. Но стоит учитывать, что запах от таких ошейников может быть настолько резким и специфическим, что квартира может пропахнуть этим ароматом, а некоторые дети могут иметь на этот вид запаха аллергическую реакцию.

"Если замечена хоть какая-то аллергическая реакция на любое из средств, это повод прекратить использовать этот препарат и посетить ветеринара", - отметила Ратушная.

Смотрите видео о том, как вывести блохи у кота и собаки:

Что за программа "Все буде добре"? "Все буде добре" – украинское развлекательное ток-шоу семейной тематики, которое производилось в Украине. Выходило с 2012 года на телеканале "СТБ", последняя трансляция состоялась 27 декабря 2018 года. Программа представляла собой сборник советов и рассуждений по разным тематикам рутинной жизни. Разбирались вопросы о мужчинах, женщинах и детях. В эфир приходили гости, рассказывавшие о своих проблемах или методах их решений. Шоу объединяло интересы женщин и мужчин относительно хозяйствования, воспитания детей, организации семейного бюджета, ухода за собой, кулинарного мастерства и т.д. Эксперты программы давали практические советы, применяемые в повседневной жизни и быту. Наглядно демонстрировалось решение семейных и домашних проблем, пишет Википедия.

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