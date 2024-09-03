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Надо найти 4 котов среди тигров: только самым сообразительным удастся разгадать загадку

Алёна Воронина
3 сентября 2024, 14:30
58
Нужно будет приложить максимум усилий, чтобы отыскать правильный ответ за 10 секунд.

Загадка
Надо найти 4 котов среди тигров/ dudolf

Головоломки и оптические иллюзии - это отличный способ проверить свои навыки решения логических задач, но в то же время это способ улучшить свою сообразительность и обострить внимательность. Если регулярно разгадывать такие задачи, каждое следующее будет казаться намного легче предыдущего.

Но в то же время подобные загадки являются просто хорошим способом проведения свободного времени интересно и в то же время с пользой.

видео дня

В новой оптической иллюзии нужно отыскать четырех котов на картинке, где изображено большое количество тигров. Сложную загадку создал венгерский художник Гергей Дудаш (Gergely Dudás).

На первый взгляд может казаться, будто бы на рисунке есть только тигры и ни одна деталь на указывает на присутствие там еще и котов. Но не стоит доверять этому первому впечатлению, ведь котики там точно есть, только хорошо прячутся.

Во время выполнения задания придется спешить, ведь на разгадывание загадки дается ограниченное количество времени - всего 10 секунд.

Загадка
Нужно найти 4 котов среди тигров/ dudolf

Если хорошо постараться и приложить усилия, то точно удастся выполнить это задание.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать четырех котов/ dudolf

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти странный мешок за 5 секунд. Придется очень хорошо постараться, чтобы отыскать правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой 3 отличия за 9 секунд найдет только гений. Непросто будет заметить, чем именно отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными.

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