Научить кота выполнять команды может быть просто: как сделать это правильно

Каждый кот реагирует на тренировку по-своему: кто-то может вас игнорировать, а кто-то проявит большой интерес.

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Дрессировать кота можно очень просто / Коллаж: Главред, фото: flickr

Когда речь заходит о дрессировке, мы обычно думаем о собаках. За котами закреплен стереотип, что это более своевольные животные, однако, несмотря на все черты характера, их также можно научить. Как это сделать рассказали эксперты Рцгіпа. Однако важно обучать кота одному трюку за раз, чтобы не запутать его. Трюки, которые кот уже освоил, можно повторять и закреплять, хваля животное и лаская.

Какие команды могут усвоить коты?

Коты способны выучить немало команд - от команды "сидеть" до подачи лапы или переворачивания. Но они имеют свою индивидуальность и привыкли делать все в свое время, поэтому для их дрессировки нужны терпение, время и правильная мотивация. Каждый кот реагирует на тренировки по-своему: кто-то может вас игнорировать, а кто-то проявит большой интерес.

Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам. видео дня

Как дрессировать кота и научить командам правильно

Как и собаки, коты действуют ради собственной выгоды. Они любят получать вкусные лакомства или играть с любимыми игрушками. Часто именно кот инициирует такие активности. В таком случае хозяину стоит обернуть такие призывы в свою пользу, используя эти мотиваторы для обучения.

Обучение звонить в колокольчик

Если ваша кошка любит убежать из дома, чтобы прогуляться на улице, но настойчиво пытается вернуться из-за царапин или мяуканья, попробуйте подвесить колокольчик на уровне ее глаз. Игнорируйте все другие попытки привлечь ваше внимание, и со временем кот коснется колокольчика, чтобы вы его упустили. Несколько таких повторений - и она намеренно будет звонить колокольчиком, чтобы зайти домой.

Команды "сидеть" и "дай пять" для кошек - как учить кота давать лапу

Поскольку все коты естественно садятся, эта команда дается легко. Когда ваш кот сел, скажите "Сидеть" и вознаградите его лакомством или поглаживанием. Добавьте жест рукой, например, поднятую руку как сигнал "стоп", чтобы закрепить команду. Постепенно вы можете научить кота команде "дай пять". Сначала поощряйте любое движение лапы, а затем давайте лакомство, когда кот поднимает лапу к вашей руке. Со временем поднимайте руку выше, и как только кот коснется вашей ладони, дайте ему вознаграждение.

Как убрать шерсть домашних животных / Главред

Выбор кошки для проживания в квартире или на дачном участке является довольно сложной задачей. Именно поэтому Главред рассказал, какие породы котов самые ласковые.

Кстати, понять, что кот любит вас больше, чем других можно очень просто. У котов есть свои особые способы проявлять любовь к хозяевам, но эти признаки можно легко пропустить, если не знать, на что обращать внимание.

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