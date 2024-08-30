От цены глаза на лоб: самые дорогие в мире коты, как они выглядят

Иногда любители четвероногих готовы потратить бешеные деньги на покупку домашнего любимца. Поэтому большинство людей поражает, сколько стоит самый дорогой кот в мире.

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Какая порода котов стоит больше 100 тысяч долларов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Коты являются одними из самых любимых животных, и неудивительно, что они имеют такую популярность. Среди многих пород кошек некоторые отличаются не только своей красотой, но и высокой стоимостью. Издание The Scotsman поразило тем, какие самые дорогие породы кошек в мире.

Ашера считается самой дорогой породой кошек в мире, стоимость которой может достигать 125 000 долларов. Это уникальная смесь африканского сервала, азиатского леопарда и домашней кошки.

Эти кошки совсем не жестокие и не имеют страха перед людьми. Кошки породы Ашера имеют выдающуюся общительность и отличаются невероятной разговорчивостью.

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Ашера / фото: Википедия

Саванна является результатом скрещивания сервала с домашней кошкой. Эта порода занимает второе место по ценнику среди кошек. Стоимость этого четвероногого может превышать 50 000 долларов.

Представители этой породы сдержанные, независимые и самодостаточные. Им нравится находиться в компании хозяина, если ситуация не предусматривает высокой активности. Из этих кошек получаются отличные компаньоны.

Саванна / фото: Википедия

Бенгалы - это результат гибридизации домашних кошек с азиатским леопардовым котом. Их название происходит от научного названия леопардового кота. Цена этой породы может достигать до 25 000 долларов.

Бенгалы идеальные друзья для активных и общительных людей. Они не сидят на месте, любят играть, прыгать, исследовать новые уголки дома и вообще быть подвижными и веселыми. Бенгальская кошка обычно очень предана своему хозяину.

Бенгал / фото: Википедия

Петерболд - это порода кошек, которая возникла в России в результате экспериментального разведения. Стоимость этой породы может составлять до 5000 долларов.

Петерболды нравом напоминают собак: они любят ходить за человеком хвостиком. Эти кошки привязаны к хозяину, но дружелюбны к другим людям. Что самое интересное - их легко дрессировать.

Петерболд / Фото: Википедия

Что такое The Scotsman? The Scotsman - шотландский ежедневный новостной веб-сайт и газета со штаб-квартирой в Эдинбурге. Впервые основанная как радикальная политическая газета в 1817 году, она начала ежедневную публикацию в 1855 году и оставалась широкоформатной газетой до августа 2004 года, пишет Википедия.

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