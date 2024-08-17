Не только признак любви: почему кот спит рядом с человеком - простое объяснение

Кошки известны своей независимостью, но часто эти пушистики выбирают именно место рядом с людьми для сна. Главред выяснил, как кошка выбирает с кем спать.

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Почему кот спит рядом с человеком - как кошка выбирает с кем спать / Коллаж Главред, фото: pexels

Когда наступает время спать, многие люди ложатся в свою кровать и обнаруживают, что они там не одни. Почти каждую ночь рядом с человеком может спать его кот. Часто это очень расслабляюще и приятно спать в компании кота. О том, что значит если кошка спит рядом с человеком, рассказала эксперт инициативы AnimalWised Эми МакКриди.

Как кошка выбирает с кем спать

По ее словам, коты любят тепло, поэтому неудивительно, что кот застает человека перед сном и хочет, чтобы его согрели, чтобы ему было еще комфортнее.

"Если вы живете в особенно холодном регионе, шерсти вашей кошки (даже если это длинношерстная кошка) может быть недостаточно, чтобы согреть ее. Ей может быть трудно спать в других частях дома. Ваше тело будет действовать как радиатор, и коту понравится быть рядом с вами. Кошка может хотеть спать только рядом с вами, но она также может пытаться лечь на вас",- отмечает эксперт.

Почему кошка всегда рядом

В видео на YouTube-канале AnimalWised говорится, что хотя коты игривы и порой очень активны, правда заключается в том, что они относительно ленивы и могут спать до 15 часов в сутки. Хотя они могут ложиться в самых неожиданных местах, им, очевидно, будет комфортнее спать в пушистой постели. Одна из причин, почему ваш кот спит с человеком - это просто комфорт.

"Как мы уже говорили выше, это не обязательно самое удобное расположение для вас, если ваш кот хочет спать с вами в одной кровати. Бывают случаи, когда кот пытается устроиться поудобнее, передвигаясь по кровати и, соответственно, на вас. Возможно, вы захотите обеспечить коту такую же удобную кровать, как и у вас, даже если она будет меньшего размера", - указывает она.

Смотрите видео о том, что значит если кошка спит рядом с человеком:

Почему кошка спит с одним и тем же человеком

Эми МакКриди отмечает, что хотя коты могут казаться расслабленными, они находятся в состоянии постоянной настороженности.

"Отношения с вашим котом очень важны, вы наверняка считаете его членом семьи. Поэтому они любят спать с вами, чтобы чувствовать себя в безопасности и быть более расслабленными. Если они теряют бдительность и отдыхают рядом с вами, это потому, что рядом с вами они чувствуют себя в большей безопасности", - говорит она.

Зооэксперт добавляет, что коты наиболее активны в сумерках. Когда наступает ночь, они могут нуждаться в дополнительной безопасности.

"Это одна из причин, почему кошки хотят спать с вами ночью. Это осталось из их дикого прошлого, когда им нужно было быть особенно осторожными во время сна", - указывает она.

Почему кот дерет когтями постельное белье

Кроме того, еще одной причиной того, что кот всегда спит рядом со своим хозяином является то, что таким образом кот может показывать собственные чувства к человеку.

"Ваша кошка достаточно привязана к вам и доверяет вам, чтобы позволить вам спать рядом с ней. Территориальное поведение вашего кота не всегда проявляется явно. Когда кот трется о ваши ноги или жмется к вам мордой, это может показаться простым проявлением привязанности. Хотя привязанность является частью этого процесса, это также способ оставить на вас свой запах благодаря железам на морде", - говорится в видео.

Также, когда ваш кот залезает в кровать и трется о человека, он считает его и кровать - своими. Они также могут попытаться поцарапать когтями постельное белье, что является еще одним аспектом мечения.

Как узнать любит ли вас кошка

Эми МакКриди добавляет, что коты могут казаться очень асоциальными и независимыми, но это лишь фасад.

"На самом деле коты также любят компанию и, особенно если вы проводите много времени вне дома, они могут очень скучать по вам. Обычно коты ложатся вместе, чтобы согреться и почувствовать себя комфортно. Поэтому, если ваш кот трется, разминается, лижется и ложится с вами, он считает вас еще одним котом. Это признак очень здоровых отношений с вашим котом, безопасных и полных любви", - резюмировала эксперт.

Что известно о AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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