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Семья нашла клад в забитой досками тайной комнате в доме: что было внутри

Юрий Берендий
15 августа 2024, 05:03
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Пара, которая переехала в викторианский дом с планами отремонтировать его и выгодно продать нашла потайную комнату, наполненную забытыми сокровищами.
Семья нашла клад в забитой досками тайной комнате в доме: что было внутри
Семья нашла клад в забитой досками комнате в доме - что там было / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

После переезда в новый дом большинство людей живут в нем некоторое время, прежде чем переделывать его. Это не только дает им время на обустройство, но и возможность увидеть, как можно лучше всего оптимизировать свои комнаты, сообщает Express.

Именно так решила поступить одна пара, переехав в викторианский дом, с планами отремонтировать, отреставрировать и выгодно продать его.

Однако они не ожидали, что вскоре после переезда обнаружат в своем новом доме "тайную комнату", наполненную "забытыми сокровищами".

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На Reddit один пользователь написал: "Двоюродная сестра моего отца и ее муж купили старый викторианский дом около 15 лет назад с планами отремонтировать его, отреставрировать и продать. Они прожили в нем около месяца, когда вышли на улицу, просто смотрели и чувствовали, что "я не могу поверить, во что мы вляпались", когда заметили что-то странное", - отметил мужчина.

По его словам, на втором этаже они узнали окно своей спальни и окно спальни своей дочери по шторам, которые они повесили, но между ними было окно.

"Когда они вернулись внутрь, чтобы проверить, то не увидели никаких признаков дверей в спальню, что натолкнуло их на правильное предположение, что они были занавешены. Они вернулись на улицу, закинули лестницу к таинственному окну и открыли его снаружи. По другую сторону окна была еще одна спальня, заполненная шубами, произведениями искусства, ювелирными изделиями и другими ненужными вещами", - говорится в сообщении.

Он добавил, что там также были обычные двери в спальню, поэтому они открыли их и увидели, что двери были забиты досками и оштукатурены извне, так что, идя по коридору, вы даже не заметили бы, что они там есть.

"Их дочь была примерно моего возраста, и я время от времени видела, как она носила шубы в школу", - резюмировал мужчина.

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