Многие смогут найти себя: какие фамилии самые популярные в Украине - ТОП-10

В Украине существует большое разнообразие фамилий, что отражает богатое историческое и культурное наследие страны. Фамилии украинцев могут иметь разное происхождение, в частности украинское, польское, русское, еврейское, венгерское, румынское, крымскотатарское и другие, что свидетельствует о влиянии разных народов и культур на формирование украинской нации. О том, какая фамилия является самой популярной в Украине говорится в программе "Я люблю Украину".
Какая фамилия самая популярная в Украине
Ведущая программы отметила, что в Германии человек по фамилии Мюллер чуть ли не каждый день встречает другого Мюллера, ведь эта фамилия там является самой популярной.
"Относительно других стран в Италии самая распространенная фамилия - Роси, во Франции - Мартин, в Польше - Новак, в Англии - Смит, а в Украине - Мельник", - отметила она.
Ксения Мишина впоследствии отметила, что носителями фамилии Мельник в Украине являются более 174 тысяч человек.
Смотрите видео о том, какая фамилия является самой популярной в Украине:
Какие фамилии самые популярные в Украине
Согласно данным сайта "Родные" популярными украинскими фамилиями являются:
- Мельник
- Шевченко
- Коваленко
- Бондаренко
- Бойко
- Ткаченко
- Кравченко
- Ковальчук
- Коваль
- Олейник
На сайте "Родные" можно посмотреть интерактивную карту распространения фамилий по территории Украины.
Для этого нужно ввести фамилию на украинском языке. В результате вы получите статистические данные о распространении фамилии в Украине, узнаете, есть ли упоминания этой фамилии в различных социальных списках или казацких реестрах, а также узнаете о происхождении вашей фамилии по этимологическим словарям.
Что известно об инициативе "Родные"
"Родные" - это общество украинских родословщиков. Специалисты фокусируются на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных.
Как узнать историю своей фамилии
Историк Владислав Вилинский, который изучает происхождение фамилий в комментарии "Сніданку з 1+1" отметил, что наука об истории фамилий называется генеалогия.
Он также делает вывод о том, что часто фамилии в Украине образовывались из прозвищ, которые могли давать односельчане друг другу.
"У наших предков была не одна фамилия. Могло быть так, что в селе их называли не так, как записаны они в документах. Мы их называем прозвища", - указывает он.
По словам специалиста, в Украине же документировать фамилии начали в 17-18 веке и каждая фамилия имеет свое интересное происхождение.
"Терещенко - это внук, правнук или прапраправнук Терешки. А было, скажем, Миколайчук. Был себе человек Николай, у которого дети Миколайчуки и внуки тоже Миколайчуки. А вот ТОП-3 в Украине - это Мельник, Шевченко и Коваленко", - сказал он.
Смотрите видео о том, как узнать происхождение своей фамилии:
Владислав Вилинский говорит, что чтобы узнать о происхождении своей фамилии, в первую очередь стоит обращаться к своим родственникам и старожилам, которые были знакомы с предками. А потом - уже к специалистам, которые работают с архивами.
Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Откуда происходят самые популярные фамилии в разных странах мира
Блогер с ником wanderbraun в своем видео в социальной сети Tik-Tok отметил, что фамилий в мире очень много и профессионал, исследуя этот аспект, разделяет фамилии по происхождению.
"Например, в большей части Азии, в скандинавских странах и значительной части Западной Европы, а также арабских стран, распространена ситуация, когда фамилии происходит от предков или родителей. Ну, например, Иванов или Иванова в России", - делает вывод он.
Смотрите видео о том, какие самые популярные фамилии в разных странах мира:
@wanderbraun Какая фамилия самая распространенная в Украине? #украина#география#карты #карты#карты#фамилия#wanderbraun♬ оригинальный звук - wanderbraun
В то же время в Швейцарии, Германии и Украине самая популярная фамилия происходит от работы предков, а именно мельников.
"Мюллер в Германии, мельник в Украине. Это самое популярное фамилии. В Британии, США, Канаде, Австралии это Смит, то есть Коваль", - говорит блогер.
Мужчина также указывает, что очень редко встречаются фамилии основанные на географическом показателе, то есть по месту, где проживала та или иная семья.
"Например, Хорват в Хорватии", - резюмирует блогер.
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