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Многие смогут найти себя: какие фамилии самые популярные в Украине - ТОП-10

Юрий Берендий
14 августа 2024, 18:56
174
Самые распространенные фамилии в Украине образованы от профессий или характеристик личности. Главред выяснил, какая фамилия самая популярная в Украине.
Многие смогут найти себя: какие фамилии самые популярные в Украине - ТОП-10
Какие фамилии самые популярные в Украине - как узнать историю фамилии / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Украине существует большое разнообразие фамилий, что отражает богатое историческое и культурное наследие страны. Фамилии украинцев могут иметь разное происхождение, в частности украинское, польское, русское, еврейское, венгерское, румынское, крымскотатарское и другие, что свидетельствует о влиянии разных народов и культур на формирование украинской нации. О том, какая фамилия является самой популярной в Украине говорится в программе "Я люблю Украину".

Какая фамилия самая популярная в Украине

Ведущая программы отметила, что в Германии человек по фамилии Мюллер чуть ли не каждый день встречает другого Мюллера, ведь эта фамилия там является самой популярной.

"Относительно других стран в Италии самая распространенная фамилия - Роси, во Франции - Мартин, в Польше - Новак, в Англии - Смит, а в Украине - Мельник", - отметила она.

Ксения Мишина впоследствии отметила, что носителями фамилии Мельник в Украине являются более 174 тысяч человек.

Смотрите видео о том, какая фамилия является самой популярной в Украине:

Какие фамилии самые популярные в Украине

Согласно данным сайта "Родные" популярными украинскими фамилиями являются:

  1. Мельник
  2. Шевченко
  3. Коваленко
  4. Бондаренко
  5. Бойко
  6. Ткаченко
  7. Кравченко
  8. Ковальчук
  9. Коваль
  10. Олейник

На сайте "Родные" можно посмотреть интерактивную карту распространения фамилий по территории Украины.

Для этого нужно ввести фамилию на украинском языке. В результате вы получите статистические данные о распространении фамилии в Украине, узнаете, есть ли упоминания этой фамилии в различных социальных списках или казацких реестрах, а также узнаете о происхождении вашей фамилии по этимологическим словарям.

Что известно об инициативе "Родные"

"Родные" - это общество украинских родословщиков. Специалисты фокусируются на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных.

Как узнать историю своей фамилии

Историк Владислав Вилинский, который изучает происхождение фамилий в комментарии "Сніданку з 1+1" отметил, что наука об истории фамилий называется генеалогия.

Он также делает вывод о том, что часто фамилии в Украине образовывались из прозвищ, которые могли давать односельчане друг другу.

"У наших предков была не одна фамилия. Могло быть так, что в селе их называли не так, как записаны они в документах. Мы их называем прозвища", - указывает он.

По словам специалиста, в Украине же документировать фамилии начали в 17-18 веке и каждая фамилия имеет свое интересное происхождение.

"Терещенко - это внук, правнук или прапраправнук Терешки. А было, скажем, Миколайчук. Был себе человек Николай, у которого дети Миколайчуки и внуки тоже Миколайчуки. А вот ТОП-3 в Украине - это Мельник, Шевченко и Коваленко", - сказал он.

Смотрите видео о том, как узнать происхождение своей фамилии:

Владислав Вилинский говорит, что чтобы узнать о происхождении своей фамилии, в первую очередь стоит обращаться к своим родственникам и старожилам, которые были знакомы с предками. А потом - уже к специалистам, которые работают с архивами.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Откуда происходят самые популярные фамилии в разных странах мира

Блогер с ником wanderbraun в своем видео в социальной сети Tik-Tok отметил, что фамилий в мире очень много и профессионал, исследуя этот аспект, разделяет фамилии по происхождению.

"Например, в большей части Азии, в скандинавских странах и значительной части Западной Европы, а также арабских стран, распространена ситуация, когда фамилии происходит от предков или родителей. Ну, например, Иванов или Иванова в России", - делает вывод он.

Смотрите видео о том, какие самые популярные фамилии в разных странах мира:

В то же время в Швейцарии, Германии и Украине самая популярная фамилия происходит от работы предков, а именно мельников.

"Мюллер в Германии, мельник в Украине. Это самое популярное фамилии. В Британии, США, Канаде, Австралии это Смит, то есть Коваль", - говорит блогер.

Мужчина также указывает, что очень редко встречаются фамилии основанные на географическом показателе, то есть по месту, где проживала та или иная семья.

"Например, Хорват в Хорватии", - резюмирует блогер.

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